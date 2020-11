Das Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg, eine der zentralen Instanzen auf Landesebene zur Steuerung der Pandemie-Bekämpfung, erhält einen neuen Leiter: Zum 1. Februar 2021 soll nach Informationen dieser Zeitung der bisherige Leiter des Kreisgesundheitsamts Reutlingen, Gottfried Roller, auf die bisherige Amtschefin Karlin Stark folgen. Der 50-jährige Facharzt für Allgemeinmedizin hat einen ausgezeichneten Ruf, er gilt als sehr versierter, umtriebiger und strukturierter Experte.

Dass der Wechsel in die Wege geleitet wird, während die Bekämpfung der Pandemie noch in vollem Gange ist, wird damit erklärt, dass Stark wieder stärker fachlich arbeiten wolle. Sie wird die Leitung des Gesundheitsamts in Ludwigsburg übernehmen. In Reihen der Opposition wird dagegen vermutet, dass die Personalie von anderen Problemen ablenken solle. Zuletzt hatte die SPD das Corona-Krisenmanagement des Landes scharf kritisiert und Ministerpräsident Winfried Kretschmann aufgefordert, seinem Sozialminister Manfred Lucha (beide Grüne) die Zuständigkeiten zu entziehen. Er wüsste nicht, warum er das tun sollte, so Kretschmanns Replik, auch wenn es immer etwas zu verbessern gebe.

Täglicher Lagebericht

In der Corona-Krise kommt dem Landesgesundheitsamt eine besondere Rolle zu. Es berät nicht nur die Landesregierung sowie Stadt- und Landkreise, sondern veröffentlicht auch die täglich die Infektionszahlen und einen Lagebericht.

„Frau Dr. Stark hat sich als Leiterin des Landesgesundheitsamtes sehr für die Belange des Öffentlichen Gesundheitsdienstes eingesetzt und ihre fachliche Expertise in die vielfältigen Themenbereiche der Behörde eingebracht, zuletzt insbesondere bei der Bewältigung der Corona-Pandemie. Hierfür gilt ihr mein nachdrücklicher Dank“, so Sozialminister Manfred Lucha zum Wechsel in der Leitung des Landesgesundheitsamtes.

Neue Impulse für die Zukunft

„Mit Herrn Dr. Roller erhält das Landesgesundheitsamt einen Leiter, der nicht nur seine Erfahrung als Leiter des Gesundheitsamtes Reutlingen, sondern auch aus seiner Zeit im Sozialministerium sowie aus seinen überregionalen Aktivitäten im Öffentlichen Gesundheitsdienst in seine neue Funktion einbringt. Ich bin überzeugt, dass Herr Roller damit sehr gute Voraussetzungen zur Bewältigung der aktuellen Herausforderungen im ÖGD mitbringt und auch neue Impulse für die Zukunft setzen wird“, so Lucha weiter.

Reutlinger Landrat Reumann bedauert Weggang

„Wir bedauern den Weggang von Herrn Dr. Gottfried Roller zutiefst. Wir verlieren mit ihm einen hochkompetenten Fachmann, der die Herausforderungen der Corona-Pandemie mit einem herausragenden Einsatz angenommen, zum Schutz der Menschen vorausschauende Lösungen umgesetzt und das Kreisgesundheitsamt in besonderem Maße weiterentwickelt hat“, führt Landrat Thomas Reumann aus.

Seit Dezember 2008 ist Dr. Gottfried Roller Leiter des Kreisgesundheitsamts Reutlingen. Gleich zu Beginn seiner Amtszeit musste er mit der Neuen Influenza („Schweinegrippe“) die erste Herausforderung mit seinem Team bewältigen. In den letzten Jahren setzte Dr. Roller zahlreiche zukunftsorientierte Schwerpunkte in der Gesundheitsversorgung im Landkreis Reutlingen. So wurde zunächst als Pilotprojekt die erste Kommunale Gesundheitskonferenz in Baden-Württemberg etabliert, die zwischenzeitlich verpflichtend von allen Landkreisen durchgeführt werden muss. Im Rahmen der Kommunalen Gesundheitskonferenz wurden im Landkreis Reutlingen innovative Wege gegangen, was die gesundheitliche Versorgung vor Ort angeht. Exemplarisch steht hier für das PORT Gesundheitszentrum Schwäbische Alb in Hohenstein, das ebenso wie der Prozess „Gesunde Gemeinden - Gesunde Städte“ im Landkreis erfolgreich umgesetzt wurde.

Derzeit wird unter Federführung des Kreisgesundheitsamts mit Beteiligung externer Partner ein Primärversorgungsverbund aufgebaut, um ambulante und stationäre Strukturen zu verknüpfen. 2020 wurde die Arbeit im Kreisgesundheitsamt auch in Reutlingen von der Corona-Pandemie beherrscht. Dabei war die Expertise von Dr. Roller auch in Konferenzen mit Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn gefragt.

„Der Wechsel von Herrn Dr. Roller zum Landesgesundheitsamt ist vor diesem Hintergrund ein Gewinn für den Öffentlichen Gesundheitsdienst im Land. Dr. Rollers ausgezeichnete Arbeit vor Ort ist Maßstab für seine neue Tätigkeit im Landesgesundheitsamt, wovon auch die kommunale Ebene und somit auch das Kreisgesundheitsamt Reutlingen profitieren wird. Für den Kreistag und die Verwaltung und vor allem auch persönlich wünsche ich Dr. Roller alles Gute und viel Erfolg für die neuen Herausforderungen“, so Reumann abschließend.