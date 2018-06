Reutlingen Personal finden und binden

Von Gabriele Böhm

Wie findet man Fachpersonal und wie erzielt man vor dem Hintergrund tiefgreifender Veränderungen wie beispielsweise der Digitalisierung eine Bindung zum Betrieb? Fast zwei Drittel aller Facharbeiter sind heutzutage nicht mehr im Handwerk tätig. 1992 suchte sich nur die Hälfte neue Tätigkeitsbereiche. Am Donnerstagnachmittag wurde Wirtschaftsministerin Dr. Nicole Hoffmeister-Krautt in der VIP-Lounge des Kreuzeichestadions die „Personaloffensive Handwerk 2025“ vorgestellt. Die Auftaktveranstaltung „Personal finden, binden, führen“, moderiert von Steffi Renz aus Eningen, stieß auf großes Interesse.

Wie die Ministerin ausführte, war das 2015 auf den Weg gebrachte Projekt im Dialog mit dem Handwerk entstanden. „Uns waren die Probleme des Fachkräftemangels schon länger bekannt“, so Hoffmeister-Krautt. Aber erst auf der Grundlage wissenschaftlicher Erhebungen in zehn Regionen habe man ab 2017 ein Maßnahmenpaket erarbeiten können. „Es gibt rund 133 000 Handwerksbetriebe im Land. Damit ist das ein bedeutender Wirtschaftszweig in Baden-Württemberg. Wir können stolz auf unser Handwerk sein.“ Die Handwerkskammer Reutlingen sei mit 13 585 Betrieben stark aufgestellt. Das hohe Niveau müsse gehalten werden.

„Es ist höchste Zeit, sich dem Problem zusammen mit der Landesregierung zu widmen“, sagte Harald Herrmann, Präsident der Handwerkskammer Reutlingen. Das Handwerk habe sich schon immer strukturellen Veränderungen anpassen müssen und können. „Wichtig ist beispielsweise, auszubilden.“

„Im Kammerbezirk Reutlingen können derzeit 4500 Personalstellen für Fachkräfte nicht besetzt werden“, so Dr. Joachim Eisert, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Reutlingen. Man habe 600 Betriebe, deren Inhaber 60 Jahre oder älter seien. „Das Nachfolgerdefizit ist ein weiteres Problem.“ Dazu habe es bereits regionale Workshops gegeben. Mit „Kurzatmigkeit“ sei nichts getan. „Es braucht seine Zeit, bis die Maßnahmen greifen.“ Nachdem das Projekt im Januar 2018 gestartet sei, sei die Nachfrage nach Beratung zu Themen wie Personalmarketing, Personalauswahl oder Mitarbeitergespräche weit höher ausgefallen als erwartet.

Mona Werz ist eine von acht neuen Personalberaterinnen im Land, die Betrieben zur Seite stehen. „Nach einem Erstgespräch am Telefon gibt es vor Ort eine Analyse und ein Beratungsgespräch.“ Es ginge darum, passgenaue Konzepte für die Betriebe zu entwickeln und die Umsetzung zu begleiten. Die Betriebe werden kostenlos bis zu acht Tagen je acht Stunden mit geballter Kompetenz unterstützt. „Danach kostet jeder Tag 350 Euro“, erläuterte Projektleiter Martin Träuble. Das Honorar sei gut investiert.

Jens Lange, Geschäftsführer der Wendelin & Lange GmbH & Co. KG in Albstadt, wurde als vorbildlich in der Mitarbeiterführung bezeichnet. „Die Mitarbeiter sind für mich das höchste Gut“, sagte er zu dieser Einschätzung. „Man nimmt die Überlegungen auch in den Feierabend und ins Wochenende mit.“ Er sei, so gestand Lange, „eher Kumpel als Chef“. Es sei wichtig, sensibel für die Belange zu sein und über Probleme allgemein zu sprechen, ohne jemanden anzuprangern. Den jungen Leuten werden die Meisterkurse bezahlt, für die Samstagsschicht gibt es ein gemeinsames Frühstück.

„Ich wünsche mir von der Politik, dass wir einen gemeinsamen innovativen Weg beschreiten“, sagte Präsident Herrmann. „Aber wir müssen auch selbst Verantwortung übernehmen und Ideen entwickeln.“ Das Projekt ist bis Ende 2019 angelegt und wird vom Ministerium mit 4,4 Millionen Euro gefördert.

Weitere Infos unter www.hwk-reutlingen.de/personaloffensive und www.personal.handwerk2025.de.