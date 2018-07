Reutlingen Perfekter Lückenschluss

Zur Person Paul Uwe Dreyer

Paul Uwe Dreyer (1939-2008) war ein berühmter Maler, Zeichner und Grafiker der Konkreten Kunst. Von 1987 bis 1991 sowie von 1998 bis 2004 war er Rektor der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Stuttgart. Dreyer erhielt für seine Arbeit zahlreiche Auszeichnungen, darunter das Bundesverdienstkreuz und die Verdienstmedaille des Landes.

Der Kunsthistoriker Alexander Tolnay äußerte sich zum Schaffen Paul Uwe Dreyers 1991: „Man müsste die Kunst von Paul Uwe Dreyer als ‚Huldigung an den Diagonal‘ definieren. Diese bereits von Kandinsky beschriebene Gestaltungsart, in welcher Richtung und Winkelgrat über den künstlerischen Ausdruck zwischen Lyrik und Dramatik bestimmen, ist ein stets wiederkehrendes gestalterisches Element in Dreyers Werken.“