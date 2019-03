Athlet des VfL Pfullingen gewinnt die Jugend-DM der Kombinierer.

Paukenschlag durch den Pfullinger Finn Stütz (Jahrgang 2001). Der am Skiinternat in Furtwangen beheimatete Nordische Kombinierer gewinnt in Oberhof/Thüringen die Deutsche Jugendmeisterschaft.

Stütz gelang mit 96,5 Meter der weiteste Sprung auf der K90-Schanze am Kanzlergrund. Er kam allerdings bei der Landung fast zum Sturz, und durch die Abzüge bei den Haltungsnoten ging er als Zweitplatzierter in die 7,5 Kilometer lange Skatingstrecke.

Nasse Loipe

In der durch Regen aufgeweichten und schwer zu laufenden Strecke zeigte er aber erneut eine überragende Leistung und sicherte in 24,22 Minuten den Titel des Deutschen Meister vor Lenard Kersting aus Winterberg und Johannes Fischer aus Baiersbronn.

Auch am Folgetag, bei der Deutschen Mannschaftsmeisterschaft, stellte der für den VfL Pfullingen startende Kombinierer seine derzeit gute Form unter Beweis und sprang mit 98,5 Meter am weitesten. Zusammen mit Rafael Fischer vom SC Schonach sicherte sich Finn Stütz mit Team Baden Württemberg dann in der Loipe noch die Vizemeisterschaft in der Nordischen Kombination hinter Sachsen und vor Thüringen. Damit krönte er zum Abschluss eine für ihn überaus erfolgreiche Saison.

WenzIer und Bayer ganz oben

Im Rahmen der Jugendmeisterschaft wurde auch ein Einladungswettbewerb mit dem ältesten Schülerjahrgang 2004 durchgeführt, und auch hier gab es mit Simon Wenzler und Ben Bayer (beide vom VfL Pfullingen) jeweils erste Plätze zu verbuchen. Beide Athleten sind Mitglied im Nachwuchskader des DSV und starten ab nächster Saison in der Jugendklasse.

Der VfL Pfullingen blickt mit seinen Nordischen Skisportlern auf einen tollen Winter zurück. Es gab zahlreiche Podestplätze von den ganz Kleinen (Jahrgang 2014) angefangen bis hin zu den Schülerklassen, und nun weiß man sogar den Deutschen Meister in seinen Reihen. Um die Zukunft muss es also dem Skisportlern des VfL Pfullingen wirklich nicht Bange sein.