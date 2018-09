Passy-Platz soll bis zum Jahresende fertig sein

Text/Foto: Evelyn Rupprecht

Seit einem Jahr bereits laufen die Arbeiten am Pfullinger Passy-Platz – und die Neu- und Umgestaltung wird wohl noch eine ganze Weile dauern. Bis zum Jahresende, heißt es von Seiten der Stadtverwaltung, dürfte die Erneuerung abgeschlossen sein, so dass der Weihnachtsmarkt am ersten Adventswochenende in der Stadtmitte wahrscheinlich nicht beeinträchtigt wird. Im Frühjahr sollen dann noch die restlichen Abdichtungsmaßnahmen für die Tiefgarage am Marktplatz folgen. Sie tangieren allerdings nur einen Teil des Markt- nicht aber des Passy-Platzes. Dort wird künftig dann auch eine sogenannte Toilette für alle, die auch für Menschen mit multiplen Behinderungen gedacht ist, zu finden sein.