Auf Facebook hat er seinem Ärger Luft gemacht: Robert Alf hat ein Posting auf der Seite der Stadtverwaltung hinterlassen, in dem er sich über die zunehmende Verschmutzung auf öffentlichen Flächen beschwert. Und das anhand eines konkreten Beispiels: Am vergangenen Sonntag habe er seine morgendliche Trainingseinheit auf dem Sportgelände des Albert-Einstein-Gymnasiums (AEG) absolvieren wollen – was sich dann aber als schier unmöglich erwiesen habe, weil die ganze Bahn vermüllt gewesen sei: „Größtenteils alles vermüllt, zermatschte Melonen, mit Absicht zerbrochene Flaschen auf der Laufbahn, achtlos auf den Rasen geworfene Becher, leere Flaschen und in Ecken abseits verrichtete Notdurft“, schreibt er. Zeugen hätten ihm geschildert, so Alf weiter, dass sich am Wochenende dort regelmäßig Jugendliche zum Feiern versammeln.

Alf fordert, dass sich die Stadt des Problems annimmt und verstärkt Ordnungskräfte an Brennpunkten patrouillieren lässt. Man müsse von Platzverweisen über Geldstrafen bis hin zu Anzeigen gehen, wenn sich nichts ändere am Ausgehverhalten der jungen Leute, ist seine Meinung. Denn: „Was wäre gewesen, wäre ich als Sportler in Glasscherben getreten? Oder dort spielende Kinder, laufende Hunde von Spaziergängern und andere?“

Stadt Reutlingen: Problem ist bekannt

Die Stadtverwaltung teilt mit, dass das Problem bekannt ist, von einem „Dauerproblem im AEG-Areal“ ist die Rede. „Die Spielplatztruppe der Technischen Betriebsdienste ist mit einer wöchentlichen Reinigung der AEG-Sportanlage beauftragt. Im Bedarfsfall rückt die Spielplatztruppe auch außerhalb dieses Turnus aus und reinigt die Sportanlage“, heißt es in der Stellungnahme weiter. Auch der Kommunale Ordnungsdienst berücksichtige dieses Problem entsprechend.

Günter Ernst, der Rektor des AEG, dürfte sich – wie Facebook-Nutzer Alf – schnell strengere Kontrollen wünschen. Auch ihn stören die Hinterlassenschaften der jungen Leute, sagt er: Oft könne der Sportunterricht nicht wie geplant stattfinden. Manchmal hätten AEG-Schüler ihr Stadion sogar schon selbst aufgeräumt. Das habe er ihnen wegen der Verletzungsgefahr dann aber verboten.

Das könnte dich auch interessieren: