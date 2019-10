Die Stadt Duschanbe in Tadschikistan liegt 4825 Kilometer entfernt von Reutlingen. Die Entfernung ist nicht nur geografisch spürbar, sondern auch politisch. Schwer tue man sich mit den Kontakten zur Verwaltung in der Reutlinger Partnerstadt, beklagt Kulturamtsleiter Dr. Werner Ströbele. Wobei der Terminus „schwer“ die Realität noch beschönigt. Eigentlich existiert, trotz einer seit 1990 bestehenden Partnerschaft, keinerlei offizieller Kontakt.

Spendenaktion seit 2001

Umso bedeutender ist für Reutlingen die enge Beziehung zu Lehrkräften aus den Schulen Nummer 28 und Nummer 89 und zu den dortigen Kindern. 2001 startete die damalige Stadträtin Suse Gnant, die im vergangenen Jahr verstarb, eine Spendenaktion, um bedürftige Kinder mit einem warmen Mittagessen und warmer Kleidung zu versorgen. Seit 2017 wird die Spendenaktion von Lydia Pautzke geleitet. Lydia Pautzke hat eine persönliche Geschichte mit Duschanbe. Sie wurde dort geboren, weil ihre Eltern nach dem Zweiten Weltkrieg dorthin verschleppt worden waren. Erst als Pautzke drei Jahre alt war durfte die Familie in die Bundesrepublik ausreisen.

Seit vielen Jahren gibt es enge Kontakte zu den Lehrkräften an den beiden Schulen. Salomat Rachimova, Lehrerin an der Schule Nummer 28, war schon mehrfach in Reutlingen. Jetzt kam sie wieder, mit zwei Schülern, die an der internationalen Jugendprojektwoche mit Jugendlichen aus allen Reutlinger Partnerstädten teilnahmen. Shahnoza Ghafurova und Parviz Sobirov sind zwei Jugendliche aus den Schulen Nummer 28 und 89, die erstmals in Reutlingen mit dabei sind. Voller Begeisterung berichten die beiden, die schon gut Deutsch sprechen, über die Woche in Reutlingen. Hoch motiviert kehren sie wieder in ihre Heimat zurück. Shahnoza möchte Mathematik- und Deutschlehrerin werden, Parviz träumt von einem Maschinenbaustudium in Deutschland.

Mahlzeit, Kleidung, Sommerschule

220 Kinder in Duschanbe profitieren derzeit von der Spendenaktion aus Reutlingen. Sie bekommen eine kostenlose warme Mahlzeit pro Tag, was für viele Kinder nicht selbstverständlich ist. Und auch warme Kleidung brauchen sie dringend. Ebenso gibt es seit diesem Jahr die kostenlose Sommerschule für bedürftige Kinder. Dort vertiefen die Kinder ihre Deutschkenntnisse und werden verpflegt, außerdem unternehmen sie Ausflüge, die ebenfalls von den Spenden finanziert werden.

Die Schülerzahlen in Duschanbe steigen kontinuierlich an, die Schule Nummer 28 verzeichnet derzeit 3200 Kinder, die Schule Nummer 89 rund 5000 Kinder. Bereits seit 1956 gebe es den erweiterten Deutschunterricht, berichtet Salomat Rachimova. „Die Schüler haben große Freude an der Sprache.“ Die Schule, an der sie unterrichtet, ist zudem seit 2009 Partnerschule des Goethe-Instituts in der Hauptstadt Taschkent. Deutsch ist inzwischen die beliebteste Fremdsprache für den Nachwuchs in Duschanbe. Auch deshalb, weil sich viele ein Studium oder eine berufliche Zukunft in Deutschland erhoffen, wenn sie gut lernen und entsprechende schulische Erfolge aufweisen können.

Spenden werden direkt übergeben

Lydia Pautzke und ihren Mitstreitern ist es vor allem wichtig, dass jeder Cent, der in Reutlingen gespendet wird, in Duschanbe ankommt. Deshalb gibt es auch eine Spendenbetreuung direkt vor Ort über die Zentrale für Auslandsschulwesen vom Bundesverwaltungsamt. Beate Lehrke von der deutschen Botschaft betreut derzeit die Aktion und sorgt für die bestimmungsmäßige Verwendung der Gelder. „Deshalb können wir sicher sein, dass wirklich jeder Cent ankommt“, sagt Pautzke.

Neue Freundschaften und viele Eindrücke nehmen die Gäste aus Tadschikistan mit zurück nach Duschanbe. Und nicht nur das, Shahnoza Ghafurova und Parviz Sobirov haben sich auch einen ganz persönlichen Wunsch erfüllt, von dem sie überglücklich berichten. Shahnoza nimmt ein Mathematikbuch und einen Zirkel mit zurück in die Heimat, Parviz ein dickes Lehrbuch für Maschinenbau.

