Wissenschaftler der Universität Paderborn untersuchen die Auswirkungen der Corona-Krise auf Ausdrucksformen des Immateriellen Kulturerbes. Wegen der Corona-Pandemie mussten die Menschen im vergangenen Jahr auf viele Traditionen verzichten. Die Wissenschaftler des Kompetenzzentrums für Kulturerbe rücken nun die „Schwörtage“ in den Fokus ihrer Untersuchungen: Wie gehen Stadtgemeinschaften mit den Ausfällen der Veranstaltungen rund um die Schwörtagstradition um? Welche Folgen haben die Absagen und welche Chancen bietet die Krise?

Eine Online-Umfrage zur Schwörtagstradition in Ulm, Esslingen am Neckar und Reutlingen, an der alle Interessierten teilnehmen können, soll Antworten liefern. Die Teilnahme an der Umfrage ist bis zum 15. März unter folgendem Link möglich: go.upb.de/Schwoertage