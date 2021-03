Der Ostergarten in Eningen lädt auch in diesem Jahr wieder zur Besichtigung ein. An verschiedenen Stationen zum Leben Jesu kann man sich die Passions- und Ostergeschichte vergegenwärtigen. Drei Wochen lang, von Palmsonntag bis Mitte April, ist der Ostergarten bei der evangelischen Andreaskirche rund um die Uhr geöffnet. Aufgebaut wurden die einzelnen Szenen in diesem Jahr durch kleine Mitarbeiterinnenteams und im Rahmen des Kindergottesdienstes.

Die Besichtigung kann auf vielfältige Weise geschehen. In kurzen einfachen Texten ist auf Tafeln die Kernbotschaft der jeweiligen Station zu lesen. Neu ist die Möglichkeit über das Abrufen von QR-Codes sich die entsprechende biblische Geschichte in kleinen Videos von Konfirmandinnen und Konfirmanden vorlesen zu lassen.

Besonderes Angebot an Karfreitag

Jugendliche und Erwachsene sind die Zielgruppe der digitalen Pinnwände. Über die Plattform Padlet können Gedanken zu den Stationen aufgerufen werden, und wer möchte, kann über eine entsprechende Funktion seine Gedanken mit anderen Besucherinnen und Besuchern teilen. Eine genaue Anleitung zu diesen digitalen Ergänzungen des Eninger Ostergartens findet sich vor Ort.

Am Nachmittag des Karfreitags gibt es zwischen 14.30 und 16 Uhr zusätzlich das Angebot, den Kreuzweg durch den Ostergarten alleine oder als Familie zu gehen. Unter Einhaltung der Hygienevorgaben finden sich an verschiedenen Stationen im Ostergarten und in der Kirche Impulse zu diesem Weg, der am Eingang der Andreaskirche beginnt.

Spazieren am Georgenberg

Der Pfullinger Passionsweg am Georgenberg ist ebenfalls bereits seit Palmsonntag, 28. März, geöffnet. Besucherinnen und Besucher haben noch bis zum Sonntag nach Ostern, 11. April, die Möglichkeit, auf dem „Frieder-Renz-Weg“ rund um den Georgenberg auf den Spuren der biblischen Passionsgeschichte unterwegs zu sein. Die erste Station ist am Bauzaun an der Martinskirche, alle weiteren am Georgenberg. An jeder Station gibt es auch passende Musik. Dazu muss man jeweils einen QR-Code mit einem Smartphone scannen.

Für Menschen, die sich nicht zu Fuß auf den Weg machen können, gibt es ein Heft mit den Texten und den Musikstücken des Passionswegs. Das Heft liegt in den evangelischen Kirchen und manchen Pfullinger Geschäften aus oder kann im Gemeindebüro oder im CVJM-Büro im Paul-Gerhardt-Haus abgeholt werden. Die Texte im Heft sind mit denen an den Stationen des Passionswegs identisch.

Auch Kinder sind auf den Passionsweg eingeladen: Unterwegs mit der Maus Mimi gibt es an den Stationen Bilder zum Anschauen, Geschichten zum Lesen oder Vorlesen und Nachdenken und kleine Aufgaben zu lösen.

Kreuz auf dem Gipfel

Es wird in diesem Jahr auch wieder ein Kreuz auf dem Gipfel des Georgenberges geben. Damit die schmalen Pfade auf den Gipfel jedoch möglichst nicht zusätzlich belastet werden und um das Abstandhalten zu anderen Menschen zu erleichtern, ist das Kreuz nicht direkt in den Passionsweg eingebunden.

Der Pfullinger Passionsweg ist eine gemeinsame Aktion von CVJM und Evangelischer Kirchengemeinde und wurde vorbereitet von einem Team um Pfarrerin Katharina Dolmetsch-Heyduck und Jugendreferentin Carolin Gronbach.

Info Weitere Informationen zum Eninger Ostergarten findet sich auf der Homepage der evangelischen Kirchengemeinde Eningen unter Achalm www.eningen-evangelisch.de/unsere-gemeinde/ostergarten.