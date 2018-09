Reutlingen Orpheus lässt grüßen: Betörende Klangkunst

Reutlingen / Susanne Eckstein

Dafür passte der Große Saal der Stadthalle; der Kammermusiksaal wäre viel zu klein gewesen. Das Kammerorchester Basel war noch von 2014 her in bester Erinnerung, und mit Patricia Kopatchinskaja und Heinz Holliger haben sich internationale Stars der Klassikszene mit dem sowohl „modern“ als auch „historisch“ versierten Basler Ensemble zusammengetan.

Unter anderem leitet die Geigerin ja die Camerata Bern; die dortigen Konzertmeister hat Holliger 2012 mit seiner Portraitfolge „Meta arca“ für Solovioline und 15 Streicher gewürdigt. Dieses Stück wurde nun zusammen mit Sofia Gubaidulinas „Leier des Orpheus“ für Violine, Schlagzeug und Streichorchester (2006) quasi in Watte gepackt zwischen Schubert, Mozart und (nochmals) Schubert.

Ein krasser Gegensatz: außen herum eingängige Klassiker, dazwischen hochverdichtete Neue Musik, wobei mit Mozarts Violinkonzert Nr. 4 und Gubaidulinas „Leier des Orpheus“ gewissermaßen alte und neue Violinkonzerte direkt aufeinandertrafen.

Neue schwierige wie leichtere „klassische“ Stücke können langweilig werden, bei zu viel und bei zu wenig Abwechslung schaltet das Ohr gern auf Durchzug.

Für beide Fälle präsentierte das Kammerorchester Basel unter Holligers Leitung ein Gegenmittel: die Partituren bis ins kleinste Detail ernst zu nehmen, die Artikulation tendenziell zuzuspitzen und so viel wie möglich aus den Werken herauszuholen.

Bei Franz Schuberts Ouvertüre „im italienischen Stil“ (D 591) bewirkte dieser Ansatz eine furiose Italianità, unterstützt durch deftige Akzente. Mozarts Violinkonzert KV 218 konnte man als Kontrastprogramm zu dem erst kürzlich hier zu hörenden KV 219 erleben: Patricia Kopatchinskaja machte aus dem eher schlicht gestrickten Solokonzert ein raffiniertes Showstück.

Sie spielte geradezu mit ihrer hier deutlich unterforderten Virtuosität und setzte gestalterisch eins drauf: Mal zögern, mal dreinfahren, hier zupfen, dort ein kleines Glissando.

Im langsamen Satz fesselte sie das Ohr mit ungewohnten Klangnuancen, und im leicht überdrehten Finale beteiligte sich auch das Orchester an dem neckischen Spiel. Der Ernst kam mit Sofia Gubaidulinas „Leier des Orpheus“, einem geheimnisvollen Stück, das die Fantasie des Hörers mit hochdifferenzierter alternativer Klanglichkeit in Form flirrender, klirrender, zitternder und schwärmender Saiten-Effekte reizt; durchsichtig komponiert, von der Solistin und dem Ensemble in engem Zusammenspiel und leidenschaftlichem Engagement in betörende Klangkunst verwandelt.

Holligers „Meta arca“ erwies sich als ähnlich rätselhaft (wer kennt die Konzertmeister der Camerata Bern näher?), doch ebenfalls als beeindruckende Demonstration hohen Streicherkönnens, diesmal angeführt von Konzertmeister Daniel Bard, dirigiert vom Komponisten persönlich. Mit Schuberts Sinfonie Nr. 4, der jugendlichen „Tragischen“ in c-Moll, kehrte danach keineswegs klassische Normalität zurück – dieser scheint das Kammerorchester Basel grundsätzlich abhold zu sein. Mit seinem präzisen, leidenschaftlich gestaltenden Zugriff machte es den langsamen Satz zu filigraner Ausdruckskunst und Schuberts Längen zu einem kurzweiligen Hörgenuss. Reichlich Beifall, viel Lob.