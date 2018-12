Konzert Oratorium in der Stadthalle

Oratorium in der Stadthalle

Reutlingen / swp

Einen musikalischen Leckerbissen gibt es am zweiten Weihnachtsfeiertag. Am kommenden Mittwoch, 26. Dezember, erklingen um 17 Uhr in der Stadthalle Reutlingen im Rahmen von „Reutlingen vokal“ die Kantaten I-III und VI aus dem Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach.

Das Konzert findet als Kooperation zwischen dem Knabenchor capella vocalis und der Württembergischen Philharmonie Reutlingen statt, die Leitung hat Christian J. Bonath.

Die Solopartien in Sopran und Alt übernehmen am Mittwoch mit Simon Donner, Daniel Merkt, Mathis Hedderich, Erjon Kojnara, Julien Lang (Knabensopran) sowie Jan Jerlitschka (Altus) herausragende Mitglieder des Chores, für die Partie des Evangelisten (Tenor) konnte Klemens Mölkner, als Bassist Johannes Hill gewonnen werden.

Karten für das Konzert gibt es an allen Vorverkaufsstellen des Kulturtickets NeckarAlb, bei der WPR unter Telefon (07121) ­8201226 oder auch unter www.wuerttembergische-philharmonie.de sowie an der Abendkasse.