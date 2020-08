Die Olgahöhle, Deutschlands größte Tuffsteinhöhle, kann seit Anfang August wieder besucht werden. Mit einem Alter von etwa 10 000 Jahren ist sie noch relativ jung und im Gegensatz zu den Karsthöhlen der Alb nicht durch Auswaschung des Gesteins, sondern durch Kalkablagerung der Echaz entstanden.

Luftschutzbunker und Kartoffelkeller

Aus Frankreich, Litauen, den USA und sogar aus China stammen die Gäste, die in normalen Zeiten die erste elektrifizierte Schauhöhle Deutschlands bewundern. „Im Durchschnitt hatten wir etwa 2500 Besucher jährlich“, berichtet Walter Saur, Höhlenführer und zuständig für die Ortsgruppe Honau des Schwäbischen Albvereins, der die Höhle zusammen mit der Höhlenforschungsgruppe Pfullingen betreut. Die Höhle gehört zum Gelände des „Hauses Olgahöhle“ (Betreutes Wohnen). Früher stand auf diesem Grundstück ein Hotel, das einen Teil der Höhle zum Kühlen der Getränke nutzte. Während des Zweiten Weltkriegs war sie Luftschutzbunker für Honau und danach Kartoffelkeller des Kreises Reutlingen. Erst 1972 wurde sie wieder für die Öffentlichkeit zugänglich.

Coronabedingt kamen monatelang auch keine Schulklassen oder Kindergärten, die sonst wie auch Geburtstagsgäste oder Firmenausflügler zur festen Klientel der Olgahöhle gehören. Auch das Olgahöhlenfest mit rund 500 Besuchern sowie „Kunst im Tuffsteinkeller“ mussten ausfallen. „Uns fehlen die Eintrittsgelder“, bedauert Saur. Strom und Lampen, vor allem immer wieder die Neubeschaffung der feuchtigkeitsanfälligen LED-Beleuchtung, würden zu Buche schlagen, obwohl die Ehrenamtlichen in vollem Einsatz seien.

Führungen nur auf Sonderwunsch

Führungen bietet man zurzeit nur auf Sonderwunsch an. „Doch viele genießen es, selbst durch die Höhle zu gehen und länger zu verweilen“, meint Frank Schüler, Höhlenführer und Erster Vorsitzender der Höhlenforschungsgruppe. Die Informationen seien auf Tafeln zu lesen. Dort steht zum Beispiel, dass das Gelände bis 1900 als Steinbruch genutzt wurde. Johann Ziegler, Stiefsohn des Besitzers, entdeckte dort die Höhle und rettete sie vor der Zerstörung. Auch die Sandeinfüllung schaffte Ziegler in Handarbeit hinaus. Auf Bitte Zieglers stimmte Königin Olga von Württemberg zu, die Höhle nach ihr zu benennen.

Früher Tourismusboom

Am 24. Oktober 1874 entdeckt, war die Höhle bereits im Mai 1875 für die Öffentlichkeit zugänglich. Zehn Jahre lang wurde sie mit Kerzen beleuchtet, deren geschmiedete Halterungen noch zu sehen sind. Aber auch Teile der historischen Strombeleuchtung sind ausgestellt. Die Echaztalbahn, die Zahnradbahn, Schloss Lichtenstein und nicht zuletzt die elektrische Beleuchtung der Höhle lange vor Strom in Privathaushalten sorgten für einen frühen Tourismusboom in Honau.

Ziegler baute über dem Zugang ein hübsches Tuffsteinhäuschen auf, das in den 1970er Jahren abgerissen wurde. „Doch 2013 haben wir es nach einem historischen Foto wieder aufgebaut“, berichtet Schüler. Schon 1892 musste wegen der vielen Besucher ein vergrößerter Eingang, der heutige, gegraben werden. Durch die beiden Eingänge ist die Höhle gut belüftet.

Außer einem verirrten Molch wurden keine Tiere in der Höhle gesichtet. Auch die archäologischen Funde sind unspektakulär. Entdeckt wurden einige römische Münzen und Terra Sigillata-Scherben, die vermutlich durch Spalten eingeschwemmt wurden.

Wettrennen durch die Höhle

„Als Jungen haben wir Wettbewerbe veranstaltet, wer am schnellsten durch die völlig dunkle Höhle laufen kann“, erinnert sich Walter Saur, der schon damals für ein Taschengeld Führungen anbot. Entstanden sei die Höhle, so Experte Schüler, an einem uralten Wasserfall der Echaz. „An der Sturzkante bildete sich ein Kalküberhang, der innerhalb von rund 2000 Jahren nach und nach mit den Ablagerungen unter dem Wasserfall zusammenwuchs.“ Dieser Vorgang sei heute am Neidlinger Wasserfall gut zu beobachten.

Höhlenzwerg und Echaznixe

Da die Olgahöhle lange offen war, bildeten sich Algen, die mit Kalk überzogen wurden. Der für die Höhle typische Blumenkohlsinter ist so entstanden. „Es gab auch durchaus Tropfsteine, doch frühere Besucher machten sich leider einen Spaß daraus, sie zu zerstören.“ Tropfsteine würden sehr langsam wachsen, so dass man Jahrhunderte warten müsse, bis sie wieder die alte Länge erreichten.

Heute wachen „Höhli“ der Höhlenzwerg sowie die Echaznixe, die Nachbildung einer Gipsfigur um 1900, über die Höhle.