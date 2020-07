Im französischen Bayonne eskaliert die Situation: Ein Busfahrer weist an einer Haltestelle mehrere Personen auf die Maskenpflicht hin und wird daraufhin attackiert. Wenige Tage später erliegt der 59-Jährige seinen schweren Kopfverletzungen. Diese Tragödie Anfang Juli schockte auch die Verantwortlichen der Reutlinger Stadtverkehrsgesellschaft (RSV). „Wir haben eine Verantwortung unseren Fahrern gegenüber. Zwischen ihnen und den Fahrgästen darf es keine solchen Eskalationen geben“, betont RSV-Sprecher Bernd Kugel. Die Devise beim städtischen Fahrunternehmen ist daher klar definiert: informieren und deeskalieren.

Auf den Anzeigen in den Bussen wird regelmäßig auf die Maskenpflicht hingewiesen, ebenso über Ansagen. Die Fahrgäste sitzen oft eng beisammen, ein Mindestabstand von 1,5 Metern kann nicht immer eingehalten werden. Und je weniger Abstand zwischen Personen möglich ist, desto wichtiger wird aufgrund der Verbreitung des Coronavirus das Tragen einer Maske. „Wir kontrollieren daher täglich, ob die Passagiere einen Mund-Nasen-Schutz tragen“, erklärte Kugel am gestrigen Dienstag bei einem Pressetermin. Die Kontrollen sind allerdings eher stichprobenartig: Etwa 215 der 40 000 bis 50 000 Fahrgäste pro Tag begegnen den Kontrolleuren – im Schnitt tragen drei keine Bedeckung. In der Regel zeigten die angesprochenen Nicht-Masken-Träger Verständnis, sobald sie auf die Verordnung angesprochen werden, erklärt ein Kontrolleur der externen Sicherheitsfirma, die die RSV beschäftigt. Gemeinsam mit der Ortspolizei ist dieser Sicherheitsdienst für die Kontrollen zuständig. Die Busfahrer sind von dieser Aufgabe komplett entbunden, betont Bernd Kugel: „Sonst wären sie den ganzen Tag in Diskussionen mit Fahrgästen involviert. Dann könnten wir den Regelbetrieb nicht wirklich aufrechterhalten.“

Um Konflikte zu vermeiden, wird auch die maximale Anzahl an Fahrgästen nur bedingt festgelegt. Zwar sollten in einen Solowagen nicht mehr als 20 und in einen Gelenkbus nicht mehr als 40 Personen einsteigen, „doch es wird auch niemand am Straßenrand stehen gelassen“, sagt Kugel.

Vor dem Schulbeginn nach den Sommerferien hat der RSV-Sprecher keine Sorge – zumal der Regelbetrieb wohl noch länger warten muss. „Wahrscheinlich läuft es darauf hinaus, dass die Schüler vorerst weiter in Schichten unterrichtet werden. Auf diese Situation sind wir gut vorbereitet.“