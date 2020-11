„Ich freue mich, dass unseren Kunden in der Wabe Reutlingen ab sofort das persönliche Jahres-Abo (für 365 Euro, Anm. d. Red.) bequem online bestellen können und es ihnen dann automatisch als Handyticket in der Naldo-App zur Verfügung steht“, sagte Naldo-Geschäftsführer Dieter Pfeffer am Donnerstag. „Damit bieten wir das erste Naldo-Abo als Handyticket an. Dies ist für uns ein wichtiger weiterer Baustein im digitalen Service, nach der Einführung des Handy- und Online-Tickets für den Gelegenheitsverkehr.“

Förderung vom Bund

Mit dem neuen Handyticket setze der Verbund für den Öffentlichen Personennahverkehr in und um Reutlingen ein deutliches Zeichen. „Denn so werden Zugangshürden gerade für Neukunden erheblich reduziert“, führte Stefan Dvorak, Amt für Stadtentwicklung Reutlingen, aus. Dank eines hohen Bundeszuschusses im Rahmen von „Lead City Reutlingen“ habe man dieses Projekt 2020 zusammen mit dem Verkehrsverbund Naldo und dem Reutlinger Stadtverkehr (RSV) umsetzen können.

Wichtiger Bestandteil des Projektes sei die erstmalige Verwendung des neuen VDV-KA-Barcodes als Kontrollmedium gewesen. Dieser diene bundesweit künftig als neuer Barcode-Standard im Öffentlichen Personennahverkehr. „Wir würden uns freuen, wenn auch unsere Stammkunden das neue Handyticket nutzen würden“, sagte Mark Hogenmüller, Geschäftsführer des Reutlinger Stadtverkehrs. Das Naldo-Abocenter Reutlingen nehme die Papiertickets gerne zurück und stelle das Abo der Kunden auf Handyticket um.