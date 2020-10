Die Auszeichnung „Wir machen Mobilitätswende“ des Ministeriums für Verkehr würdigt Menschen in Unternehmen, Kommunen und Organisationen, die Ideen für eine nachhaltige Mobilität professionell umsetzen. Aus 67 Bewerbungen wurden nun die 20 stärksten Projekte ausgewählt, diese Vorreiterinnen und Mitgestalter sind für die Auszeichnung am 2. Dezember nominiert – in der Kategorie „Öffentlicher Personennahverkehr:flächendeckend, flexibel und autonom“ ist darunter auch das Konzept „Alles wird busser“ von der Reutlinger Stadtverkehrsgesellschaft um Leiter Bernd Kugel.

„Viele Menschen in Baden-Württemberg treiben die Mobilitätswende voran. Sie präsentieren Lösungen und setzen Trends“, wird Verkehrsminister Winfried Hermann in einer Pressemitteilung zitiert. „Solche Ideen erleichtern den Alltag und sind für die Gesellschaft ein Gewinn an Lebensqualität.“

Aus den 20 Nominierungen gehen sieben Gewinner hervor, die am 2. Dezember im Rahmen einer Auszeichnungsfeier in Ludwigsburg bekanntgegeben werden.