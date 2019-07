„Es ist wahnsinnig viel“, sagt Thomas Keck. Als langjähriger Gemeinderat kenne er zwar die kommunalpolitische Arbeit. „Aber das ist nochmals eine ganz andere Tiefe.“ Seit er am 2. April seine Arbeit im Reutlinger Rathaus aufgenommen hat, durchläuft er einen zwölf- bis 16-Stunden-Tag. Die ersten Monate waren geprägt von der Einarbeitung und vom Kennenlernen aller Abteilungen und einer Vielzahl der Mitarbeiter in der Stadtverwaltung. „Überall bin ich sehr herzlich aufgenommen worden.“ das habe ihn sehr gefreut, sei er doch ein Mensch, der mit dem Herzen schaffe.

Am kommenden Sonntag, 14. Juli, wird Keck beim Schwörtag seine erste programmatische Rede halten. und darin die Weichen für die Zukunft der Stadt stellen. Wohnen, Verkehrswende, Nachhaltigkeit und eine lebendige Stadt, das sind für Keck die vier Hauptthemen in den kommenden Jahren. In Sachen Verkehr hat Keck klare Vorstellungen: eine temporäre Umweltspur in der Lederstraße, eine Verkehrsüberwachung zur Kontrolle des Lkw-Durchfahrtsverbots und eine Ausbreitung des Radverkehrs. „Da die Stadt nur begrenzt Fläche hat, bedeutet dies weniger Platz für Autofahrer.“