KONFLIKT OB fordert sachliche Auseinandersetzung

Reutlingen / swp

Vor Ostern hatte die dreiköpfige Reutlinger Gemeinderatsfraktion WiR zum Pressegespräch über kommunalpolitische Themen gebeten (wir berichteten). „Im Rathaus herrscht seither nicht nur über die Behauptungen selbst, sondern auch über deren Ton Verwunderung“, heißt es in einer gestern veröffentlichten Erklärung der Stadtverwaltung.

Der Luftreinhalteplan sei derzeit in aller Munde: Das Thema aufzugreifen lag nahe, die Interpretationen der Fraktion weniger. So sei in der WiR-Wahrnehmung die Oberbürgermeisterin am 26. Februar nach Berlin gereist und habe ohne Rücksprache mit dem Gemeinderat das Angebot der Bundesregierung ausgeschlagen, Reutlingen einen Gratis-Nahverkehr zu finanzieren. Tatsächlich war Barbara Bosch zu einem kurzfristig anberaumten „Modellstadt“-Treffen in Bonn gereist, über das etliche überregionale Medien noch am gleichen Tag vermeldeten: „(…) Bereits im Vorfeld des Treffens hatte der Sprecher des Bundesumweltministeriums aber klargestellt: Das Thema Gratis-ÖPNV sei eines von mehreren Themen, das auf den Tisch komme, aber „nicht das Top-Thema“. Von Seiten des Bundes sei es denkbar, dass künftig eine oder zwei Städte einen kostenlosen öffentlichen Nahverkehr testen. Es sei aber nie darum gegangen, dass alle fünf Kommunen einen Gratis-ÖPNV prüfen.“

Tatsächlich sei, stellt die Stadtverwaltung in ihrer Mitteilung klar, Bonn von einem kostenlosen ÖPNV, finanziert durch den Bund, nicht mehr die Rede gewesen, weil dieser gegenüber Brüssel schnelle, bereits in diesem und im nächsten Jahr wirksame Maßnahmen melden muss. Vom daraufhin fristgerecht am 15. März beim Bund eingereichten „Blauen Umweltpaket“ wollten die WiR-Räte aus der Zeitung erfahren haben – tatsächlich seien, erklärt die Stadtverwaltung, die Fraktionen noch am Abend des Treffens in Bonn informiert worden. Eine weitere Info habe es in der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 1. März gegeben.

Ebenso unverständlich seien die Kommentare zu den Messwerten und Verkehrszahlen, welche die Stadtverwaltung in der Woche nach der Einführung der ersten Maßnahmen aus dem Luftreinhalteplan herausgegeben hatte: „Tatsache bleibt, dass die Werte im Sinken begriffen sind“, unterstreicht die Rathaus-Chefin mit Blick auf den damaligen Wochenmittelwert von 47,6 Mikrogramm – und damit den besten Wochenmittelwert im gesamten bisherigen Jahr 2018. Nichts anderes habe die Rathaus-Mitteilung behauptet.

Keineswegs folgenlos, wie von der Fraktion behauptet, blieben auch ihre „umfangreichen Anträge“ zur Luftreinhaltung: Der Antrag „Luftreinhaltung – Überschreitungen der zulässigen Grenzwerte an der Messstation Lederstraße (...)“ beispielsweise wurde wenige Wochen später schriftlich mit einer Gemeinderats-Drucksache zur Fortschreibung des Luftreinhalteplans durch das Regierungspräsidium Tübingen beantwortet.

Die Kritik an vermeintlichen Verzögerungen beim neuen Stadtbuskonzept sowie beim Masterplan Radverkehr ruft bei der Stadtverwaltung ebenfalls Unverständnis hervor: Die Mittel für Ersteres flossen nach ausgiebiger Diskussion im Rat in den Doppeletat 2017/2018 ein, die umfangreichen Vorbereitungen für die frühestmögliche Umsetzung Ende 2019 sind, wie dem Gemeinderat bekannt, derzeit in vollem Gange. Dass es beim Radverkehr etwas länger dauere, liege auch an den vielen Anregungen, die aus der begleitenden Arbeitsgruppe gekommen waren: Zu den Arbeitsgruppentreffen waren neben unterschiedlichen Verbänden und Interessensvertretern auch alle Fraktionen eingeladen. WiR habe zu diesen Treffen kein Fraktionsmitglied, sondern Dr. Peter Beckmann entsandt.

Bliebe noch der „Maulkorb“, mit dem sich die WiR-Fraktion beim Verfahren zum Hotel auf dem ehemaligen Bruderhausgelände von der Verwaltung behangen fühlt: Das in weiten Teilen nichtöffentliche Verfahren wurde vom Gemeinderat mehrheitlich so beschlossen und in einer sogenannten Wertungskommission von Stadträtinnen und -räten begleitet.

Es gehöre zu einem demokratischen Grundverständnis, Mehrheitsentscheidungen zu akzeptieren, so die Oberbürgermeisterin. Auch dann, wenn sie gegen die eigene Auffassung seien. Einen „blöden Bebauungsplan einfach mal liegen zu lassen“, sei eine überraschende Anregung, immerhin gehe es dabei beispielsweise um Vorhaben für den dringend benötigten Wohnungsbau:

„Wenn die WiR-Fraktion der Ansicht ist, dass einzelne Vorhaben überflüssig seien und zurückgestellt werden sollen, bleibt es ihr unbenommen, einen entsprechenden Antrag zu formulieren.“ Sie wünsche sich, „dass wir uns als Demokraten sachlich auseinandersetzen können, ohne bei unterschiedlichen Meinungen mit unpassender Wortwahl oder persönlichen Angriffen reagieren zu müssen“, bilanziert Barbara Bosch mit Blick auf die öffentlichen Anschuldigungen der dreiköpfigen Gemeinderatsfraktion.