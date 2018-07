Reutlingen OB Bosch tritt nicht mehr an

OB Bosch tritt nicht mehr an

Reutlingen / Carola Eissler & Giovanni De Nitto

Oberbürgermeisterin Barbara Bosch erklärte sich am Dienstagnachmittag im Reutlinger Rathaus zu ihrer Zukunft: Das Reutlinger Stadtoberhaupt wird am 5. September 60 Jahre alt und wird im Februar 2019 nicht erneut zur Oberbürgermeisterwahl antreten. Am 2. April 2019 endet nach 16 Jahren ihre Amtszeit. „Ich habe mich nach reiflicher Überlegung entschieden, aus persönlichen Gründen für eine dritte Amtszeit bis 2027 nicht mehr zur Verfügung zu stehen“, erklärt die Oberbürgermeisterin und ergänzt: „Wie viele wissen, ist mein Mann schwer krank und die gesundheitlichen Beeinträchtigungen und die Lungentransplantation haben meinen Blick für die Situation noch einmal geschärft.“



Ihr Beruf als Oberbürgermeisterin lässt wenig Raum für Privatleben und Persönliches. Das Familienleben wird stark hiervon bestimmt. „Die Entscheidung ist mir nicht leicht gefallen, weil ich meine Arbeit als Oberbürgermeisterin gern mache. Gerne hätte ich noch im Amt viele Themen zum Abschluss gebracht. Ein Dreivierteljahr im Amt liegt noch vor mir, und es soll nicht vom Abschiednehmen, sondern wie bisher von den Aufgaben und Herausforderungen geprägt sein. Ich werde bis zum 2. April 2019 unvermindert vollen Einsatz zeigen und nicht nachlassen, die Geschicke Reutlingens bestmöglich zu lenken - gemeinsam mit der Bürgerschaft, dem Gemeinderat und unserer Rathausmannschaft“, erklärt Bosch.

Seit 2003 Oberbürgermeisterin

Barbara Bosch ist parteilos und wurde am 23. Februar 2003 zur Oberbürgermeisterin von Reutlingen gewählt. Im Wahlkampf war sie gegen den bis dahin amtierenden CDU-Konkurrenten Stefan Schultes vor allem von der Reutlinger SPD und FDP unterstützt worden. 2011 wurde Bosch bei einer Wahlbeteiligung von 23,8 % im Amt bestätigt. Zuvor war sie bis zu ihrem Amtsantritt in Reutlingen Bürgermeisterin von Fellbach.

Präsidentin des Städtetags

Bosch war von 2011 bis 2016 Präsidentin des Baden-Württembergischen Städtetags. Boschs derzeit größtes Projekt ist es, mit der 116 000 Einwohner zählenden Stadt Reutlingen kreisfrei zu werden und einen eigenen Stadtkreis zu gründen.