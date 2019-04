16 Jahre stand Barbara Bosch an der Spitze der Stadt Reutlingen, die Oberbürgermeisterin wurde am Montagabend in der Stadthalle verabschiedet. Unter den 1200 Gästen findet sich nicht nur viel Prominenz aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, es sind auch Delegationen aus den Partnerstädten gekommen.

Was macht ein Bürgermeister?

OB-Wahl in Reutlingen Was macht ein Bürgermeister? Am 24. Februar 2019 soll einer der vier Kandidaten im zweiten Wahlgang zum Oberbürgermeister von Reutlingen gewählt werden. Doch was macht ein Bürgermeister eigentlich und wie viel verdient er?

Was verdient ein Bürgermeister?

OB-Wahl Reutlingen Wie viel verdient der neue Bürgermeister? Thomas Keck (SPD) ist neuer Oberbürgermeister in Reutlingen. Doch wie viel verdient der neue OB eigentlich und was macht er?

Alles rund um die OB-Wahl 2019

OB-Wahl Reultingen Thomas Keck ist neuer OB Nach 46 Jahren stellt die SPD wieder den Oberbürgermeister in der Achalmstadt. Nur 72 Stimmen waren wahlentscheidend.

Das könnte dich auch interessieren: