Reutlingen Nutzungsregelungen für Skate-Anlage

Reutlingen / Carola Eissler

Für die Skate-Anlage im Reutlinger Bürgerpark gibt es jetzt Nutzungsregelungen, weil es immer wieder vorkommt, dass Kleinkinder mit ihren Bobbycars oder Laufrädern in den Skatepool steigen. Für die Kleinen ist die Anlage aber nicht konzipiert, in der Vergangenheit kam es bereits zu gefährlichen Situationen. Kinder unter zehn Jahren dürfen die Anlage nicht benutzen (was übrigens auch für die Calisthenicsanlage gilt), zugelassen sind zudem nur Skateboards, BMX-Räder, Inlineskates und Stuntscooter. Großformatige Piktogramme am Geländer des Generatorenhäuschens an der Echaz weisen in Zukunft auf die Regelungen hin. Außerdem will die Verwaltung noch ein Faltblatt mit Verhaltensregeln entwerfen.