Lichtenstein Nußbaum kandidiert wieder

Lichtenstein / Von Jürgen Herdin

Für Bürgermeister Peter Nußbaum war seine Rede zum Haushaltsplan 2018 die Kür vor der möglichen Kür: Er konnte gute Zahlen vermelden und am Ende der Gemeinderatssitzung mitteilen, dass er im Herbst wiedergewählt werden möchte. Der parteilose 49-Jährige war im Oktober 2010 mit 62,1 Prozent gewählt worden.

Nußbaumlobte die Gemeinderäte für deren Augenmaß bei den Haushaltsberatungen. Alle vier Fraktionen stimmten dem Etat mit einem Rekordvolumen von 28 Millionen Euro einstimmig zu, übten aber auch Kritik daran, dass einige Bau- und Sanierungsmaßnahmen 2017 nicht erledigt werden konnten. Weil vieles liegenblieb heißt es 2018 nun: Pflicht statt Kür.

Ein Gewinn von 1,3 Millionen Euro konnte in den Vermögenshaushalt geschaufelt werden. Der hat nun ein Volumen von 5,5 Millionen Euro. Und die könnten möglicherweise nicht ausreichen, alle Pflichtaufnahmen zu erledigen.

Viel muss noch in den Straßen gebuddelt werden. Die öffentlichen Gebäude wollen unterhalten und aufrecht erhalten werden. So harrt die Außenfassade des Rathauses Unterhausen einem Face-Lifting; satte 500 000 Euro sind allein dafür vorgesehen. Eine erste Rate von ebenfalls einer halben Million ist für das Gebäude Wilhelmstraße 72 eingeplant. Dort soll sozialer Wohnraum für Obdachlose geschaffen werden.

Der auch von den Gemeinderäten immer wieder angemahnte Breitbandausbau für ein schnelles Internet kommt voran mit einem kommunalen Anteil von zunächst 400 000 Euro. Damit nicht genug: Wegen Ärgers mit dem Abwasser im Baugebiet Breitenbohl müssen dort 500 000 Euro investiert werden. Rund 200 000 Euro sind für die Sanierung des Feuerwehrgerätehauses Holzelfingen fällig. Die Unterhausener Wehr soll einen Transportkran/Gerätewagen für 200 000 Euro bekommen.

Jedenfalls hat Kämmerer Steffen Wagner sicherheitshalber eine Kreditaufnahme von 2,5 Millionen Euro eingeplant. Das jedoch machen viele Finanzchefs von Kommunen jedes Jahr, um am Ende dann sehr oft mitteilen zu können, dass das Geld doch nicht benötigt wurde.

Höhere Schlüsselzuweisungen vom Land, weil Lichtenstein im Vergleich zu anderen Kommunen immer noch als strukturschwach gilt, eine um 300 000 Euro geringere Kreisumlage und höhere Gewerbesteuereinnahmen: Lichtenstein geht mit seinen rund 9300 Einwohnern also recht stark ins laufende Jahr. Nußbaum versicherte in seiner Etatrede, dass auch das Thema Barrierefreiheit „in allen Ortsteilen fortgeführt wird“, ebenso der Leitgedanke der inklusiven Gemeinde. Das von viel Bürgerbeteiligung begleitete Entwicklungskonzept „Lichtenstein 2030“ komme voran, derzeit geht es auch um die Realisierung eines Bürgerbusses.

Marco Gass (CDU) lobte die gute Entwicklung, die mit der Konjunktur in Deutschland einhergehe. Jedoch monierte er, dass 626 000 Euro aus den Rücklagen ebenfalls in den Vermögenshaushalt geflossen seien. Wie alle anderen der vier Redner will er jedoch von zu großer Euphorie nichts wissen: „Wir stehen derzeit nur deshalb so gut da, weil manche Projekte (aus 2017) noch nicht in Angriff genommen wurden“. Er kritisierte, dass der Etat 2018 erst jetzt beschlossen werden konnte.

„Viele rentierliche Ausgaben“ sieht Wilfried Schneider (FWV) bei den Investitionen. Attraktiv und lebenswert müsse eine Gemeinde sein, die „im Wettbewerb“ um neue Bürger stehe. Der Breitbandausbau und die gute Kindergärten-Situation gehörten da hinzu.

Für Alfons Reiske (SPD) ist der Unterhalt von Gebäuden „etwas Elementares“. Wie Gass pocht er darauf, dass bauliche Vorhaben im jeweiligen Jahr auch abgeschlossen werden. Natürlich seien „bei einem Investitionsstau die Zahlen besser“. Ansonsten mahnte er an, im Wohnungsbau noch mehr zu tun.

Susanne Kromer (Grüne) lobte die gute Einnahmesituation der Gemeinde. Sie glaubt aber nicht, dass die vielen Bauvorhaben 2018 auch realisiert werden können. Vehement kritisierte sie den Leerstand vieler Gebäude sowie die in Lichtenstein im Vergleich zu anderen Kommunen zu niedrigen Bestattungsgebühren – und rechnete hier einen Abmangel von bis jetzt 1,3 Millionen vor. Auch 2018 würde es ein Minus von 200 000 Euro geben.