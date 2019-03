Nachdem die Tarifverhandlungen gescheitert waren, gab es eine Urabstimmung im privaten Omnibusgewerbe Baden-Württemberg. Wie die Gewerkschaft Verdi nun mitteilt, haben sich 95,6 Prozent der Befragten für einen Streik entschieden.

Reutlingen Mobilitätstage sind Ende März 55 Aussteller aus unterschiedlichen Sparten präsentieren ihre Produkte.

Eines der bestreikten Unternehmen in Schwäbisch Gmünd hatte nach Gewerkschaftsangaben nun bereits angekündigt, freiwillig rückwirkend mehr zu zahlen, als die Arbeitgeber bei der dritten Verhandlungsrunde angeboten hatten.

Notfallfahrpläne gelten weiter

Ein solches Entgegenkommen der Arbeitgeberseite gebe es bisher in Reutlingen und auch in Tübingen nicht, sagt Verdi-Bezirksgeschäftsführer Benjamin Stein. Am Donnerstag läuft die Frist für die Arbeitgeber ab – dann wird die Gewerkschaft über den nächsten, nun auch mehrtägigen Streik beraten. Die Notfallfahrpläne (Expresso zum Flughaften, Linie 5 in Tübingen zu den Kliniken) gelten vorerst weiter, so Stein. Außerdem werde der Streik angekündigt. Streik ohne Ankündigung und Notfallfahrplan sei die letzte Eskalationsstufe.

Das könnte dich auch interessieren: