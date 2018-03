Region Nüchtern gäb’s weniger Zoff

Von Peter U. Bussmann

Es ist nur eine der vielen Zahlen, die Presse-Staatsanwältin Tatjana Grgic in der Jahresbilanz der Behörde jetzt präsentierte, doch sie fällt aus dem Rahmen: Die Zahl der vorsätzlichen Körperverletzungsdelikte ist 2017 weiter auf nun 2472 Ermittlungsverfahren gestiegen und erreicht damit einen neuen absoluten Zehn-Jahres-Höchstwert. Auf die Frage nach den Gründen antwortet Behördenleiter Prof. Dr. Michael Pfohl „im Fastenmodus“: „Mit weniger Alkohol wäre diese Zahl niedriger.“ Tatsächlich verbergen sich hier all jene Auseinandersetzungen in und um die einschlägigen und angesagten „Locations“, die als Streit unter jungen Männern mit Worten beginnen und in denen rauschenthemmt rasch die Fäuste statt der Vernunft sprechen. Mit entsprechender Arbeit für Polizei, Ermittlungsbehörden und Gerichte.

Noch eine Zahl fällt ins Auge: Auch bei den Kapitaldelikten erreichte das vergangene Jahr mit 42 (Vorjahr 15) einen neuen Zahn-Jahres-Höchstwert. Das heißt nun aber nicht, dass „2017 ein besonders blutrünstiges Jahr war“, relativiert Amt-Chef Pfohl die Statistik. Bei den Mehrfällen gegenüber den Vorjahren handelt es sich weitgehend um ein gesellschaftspolitisches Phänomen, das auf die Justiz durchschlägt: Asylbewerber geben bei den Behörden an, in ihrer Heimat einen Menschen getötet zu haben, „vermutlich in der falschen Hoffnung, dadurch eher die Abschiebung zu vermeiden und hier leichter Asyl zu bekommen“, sagen die Strafverfolger. Die wiederum kommen bei solchen Selbstbezichtungen in die Bredouille, müssen sie doch von Amts wegen ermitteln – und das in „hochkomplizierten Zuständigkeiten“, sagte Pfohl.

Da müssen Rechtshilfeersuchen an die Herkunftsländer gestellt werden, ein meist wenig aussichtsreiches Unterfangen, denn „aus Afghanistan oder Nigeria bekommen wir keine Rechtshilfe“. Behörden in anderen Ländern haben zudem meist besseres zu tun, als Anfragen der deutschen Justiz zu beantworten – oder sind dazu nicht in der Lage.

Im Zweifelsfall müssen die Juristen in Tübingen – sie sind zuständig für die Bezirke der Amtsgerichte in Tübingen, Rottenburg, Reutlingen, Bad Urach, Münsingen, Calw und Nagold – dann den Generalstaatsanwalt einschalten. Alles in allem ein aufwendiges Verfahren, basierend möglicherweise auf Falschangaben des Flüchtlings. Wurde hier eine Straftat vorgetäuscht – was strafbar ist – oder kommt es zu tatsächlichen Ermittlungen? „Ich jedenfalls hätte ein schlechtes Gefühl, wenn ich so einen Fall einfach einstellen würde“, gesteht Prof. Pfohl – und es sich am Ende herausstellte, dass doch eine Straftat dahinter steht und der Asylbewerber hier gar zum Wiederholungstäter wird.

Für das alltägliche Geschäft ist die räumlich nach wie vor sehr beengt untergebrachte Justizbehörde mit ihren rund 79 Beschäftigten – darunter 29 Staatsanwälte, drei Amtsanwälte und sieben Rechtspfleger mit weiter steigendem hohem weiblichem Anteil – aktuell zwar personell besser aufgestellt denn je, aber bei Weitem noch nicht gut. Die Geschäftsbelastung spiegelt sich in den so genannten „PEBB§Y-Zahlen“ der Personalbedarfsberechnung wieder. Bei der Staatsanwaltschaft Tübingen lag der Deckungsgrad über das Jahr 2017 im Dezernentenbereich bei durchschnittlich 89 Prozent – gegenüber 70er-Werten in schlechtesten Zeiten –, was dennoch einer Unterbesetzung von 3,5 Dezernenten entspricht.

So knapp besetzt wurden im Vorjahr 50 874 Vorgänge erfasst, das liegt weiter deutlich über dem Mittel der letzten zehn Jahre. Die Zahl der Neueingänge von Ermittlungsverfahren gegen bekannte Täter – so genannte Js-Verfahren, die die Arbeit der Behörde wesentlich prägen – lag bei 22 911 Verfahren, was einem weiteren Anstieg entspricht. Die Zahl der Beschuldigten fiel hingegen leicht auf 25 990. Dafür stieg die durchschnittliche Laufzeit der offenen Verfahren wieder leicht auf rund 38 Tage an.