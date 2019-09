Ein betrunkener Mann hat am Montagnachmittag mehrmals mit einer Schreckschusswaffe in Bahnhofsnähe geschossen. Kurz nach 16 Uhr gingen die ersten Anrufe bei der Polizei ein, dass ein Mann auf dem Listplatz und am nahegelegenen Park+Ride Parkplatz am Bahnhof mit einer Pistole in die Luft schieße.

Widerstand geleistet und Polizeibeamte verletzt

Der 37-Jährige konnte kurze Zeit später in unmittelbarer Nähe angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Hierbei leistete er erheblichen Widerstand und verletzte zwei Polizeibeamte leicht. Der Mann musste im Anschluss seinen Rausch in einer Arrestzelle ausschlafen. Die Pistole wurde beschlagnahmt. Der 37-Jährige wird wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte zur Anzeige gebracht.

