Kommentar von Kathrin Kammerer über die Zukunft der Kreiskliniken Noch viele Fragen

Reutlingen / Kathrin Kammerer

Unter den Mitarbeitern der Kreiskliniken herrscht große Unsicherheit. Die, die an der Ermstalklinik in Bad Urach arbeiten, haben Angst, dass ihr Standort mittelfristig ganz dicht gemacht wird. Die anderen fürchten den Verkauf. Viele haben noch das Desaster im Kopf, als 1997 die Sana Kliniken GmbH ins Management einstieg. An die Variante eins (gleiche Struktur, neue Geschäftsführer) glaubt mittlerweile kaum noch jemand.

Nicht nachvollziehbar ist auch die Eile, die nun in das Verfahren gebracht wird. Wieso muss unbedingt noch der alte Kreistag im Mai über die Kliniken entscheiden? Selbst wenn die europaweite Ausschreibung mehrere Monate dauert, wäre nach der Wahl noch genügend Zeit, bis Geschäftsführer Norbert Finke in den Ruhestand geht und Friedemann Salzers Vertrag ausläuft. Einige Fragen mögen nach der Mitarbeiterversammlung geklärt sein. Viele sind aber auch noch offen.