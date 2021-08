Donnerstag (12. August 2021)

12.46 Uhr: Wartungsarbeiten an Ampeln

Ab kommenden Dienstag, 17. August, wartet das städtische Amt für Tiefbau, Grünflächen und Umwelt verschiedene Ampeln im Stadtgebiet. Die Wartungsarbeiten beginnen am Dienstag an der Kreuzung Gutenberg-/Eberhardstraße, am Mittwoch, 18. August, geht es weiter mit der Kreuzung Konrad-Adenauer-/Leder-/Alteburgstraße, am Donnerstag, 19. August, ist die Kreuzung Tübinger/Bantlinstraße dran. An den Ampeln gearbeitet wird jeweils in der Zeit von 8 bis 11.30 Uhr, den Verkehr regelt die Polizei. (PM Stadt Reutlingen)

12.41 Uhr: Das Kreisimpfzentrum zieht Bilanz

Das Kreisimpfzentrum an der Kreuzeiche führt seit 180 Tagen Impfungen gegen Covid-19 durch. Der Startschuss mit der ersten Impfung fiel am Freitag, 22. Januar 2021.

Seitdem haben im Landkreis insgesamt 105.579 Impfungen stattgefunden. Die mobilen Impfteams wurden zu Beginn voranging in den Alten- und Pflegeheimen eingesetzt, später kamen die Einrichtungen der Eingliederungshilfe hinzu. Anschließend wurden öffentliche Impfaktionen im gesamten Landkreis durchgeführt, darunter beispielsweise in Reutlingen, Lichtenstein, Zwiefalten, Hayingen oder Pfronstetten. Die mobilen Impfteams waren bislang bei circa 250 mobilen Einsätzen unterwegs.

Verimpft wurden 85.240 Dosen des Impfstoffs von BioNTech, 17.320 Dosen von AstraZeneca, 1.432 Dosen des Impfstoffs von Moderna sowie 1.550 Dosen von Johnsons&Johnson.

Laut einer Statistik des Sozialministeriums Baden-Württemberg vom 08. August 2021 sind im Landkreis Reutlingen 54,3 Prozent der Bürgerinnen und Bürger vollständig immunisiert, 59,2 Prozent haben mindestens eine Impfung erhalten.

Um den Bürgerinnen und Bürgern ein Impfangebot vor Ort zu machen, kommen mobile Impfteams an zentrale Plätze in den Städten und Gemeinden im Landkreis Reutlingen. Folgende Aktionen sind in Zusammenarbeit mit den Kommunen geplant:

13.08.2021, 16.00 Uhr - 21.00 Uhr: Bürgerpark Reutlingen (Riesenrad)

14.08.2021, 17.00 Uhr - 21.00 Uhr: Bürgerpark Reutlingen (Riesenrad)



Weitere Vor-Ort-Impfungen sind derzeit in der Vorbereitung. (PM Landratsamt Reutlingen)

12.03 Uhr: B 312, Neubau Kreisverkehr Kleinengstingen und Fahrbahndeckenerneuerung

Wie bereits Mitte Juli 2021 angekündigt, wird die Kreuzung der B 312, Reutlinger Straße / Kleinengstinger Straße / Gartenstraße – lokal auch als „Friedhofskreuzung“ bezeichnet - in Kleinengstingen zu einem Kreisverkehr umgebaut. In den vergangenen Jahren hatte sich die Kreuzung zu einer Unfallhäufungsstelle entwickelt. Nachdem die straßenverkehrsrechtlichen Möglichkeiten ausgeschöpft waren, konnte trotz der schwierigen räumlichen Randbedingungen eine planerische Lösung für einen Umbau zu einem Kreisverkehr gefunden werden. Ziel, mit dem nun anstehenden Umbau, ist es die Verkehrssicherheit zu erhöhen und den innerörtlichen Verkehrsfluss zu verbessern. Entsprechende Witterungsverhältnisse vorausgesetzt, sind die Bauarbeiten bis Mitte November 2021 fertiggestellt.

Parallel zum Bau des Kreisverkehrs erfolgt die Erneuerung der Fahrbahndecke auf der B 312 im Abschnitt zwischen dem Kreisverkehr Traifelberg und der „Friedhofskreuzung“. Notwendig geworden sind diese Arbeiten durch die dort vorhandenen Risse und Ausmagerungen der Asphaltschichten. Auf dem rund 1,8 Kilometer langen Teilstück der B 312 erfolgt ein Austausch der Asphaltbinder- und Asphaltdeckschicht. Zusätzlich werden partiell Schäden an der Asphalttragschicht behoben.

Die Arbeiten zur Fahrbahndeckenerneuerung beginnen am Montag, 16. August 2021. Um die Beeinträchtigungen für die Verkehrsteilnehmer zu minimieren, wird die Gesamtmaßnahme in mehreren Bauabschnitten ausgeführt.

Bauabschnitt 1: In der Zeit von Montag, 16. August bis Ende August 2021 ist die B 312/B 313 zwischen dem Kreisverkehr Traifelberg und der Einmündung B 313 nicht befahrbar. Der Verkehr wird in Fahrtrichtung Riedlingen und Sigmaringen über die L 230 – L 387 und B 312 umgeleitet. Aus Riedlingen oder Sigmaringen, B 313, kommend in umgekehrter Richtung.

Bauabschnitt 2: Von Ende August bis Mitte September 2021 ist die B 312 zwischen der Einmündung B 313 und der Einmündung L 387 nicht befahrbar. Der Verkehr in Fahrtrichtung Reutlingen wird ab dem Bahnübergang in Kleinengstingen über die L 387 und L 230 umgeleitet. Der Verkehr in Fahrtrichtung Riedlingen wird am Kreisverkehr Traifelberg in umgekehrter Richtung geführt.

Bauarbeiten am Kreisverkehr Kleinengstingen: Ab Montag, 23. August 2021 beginnen die Bauarbeiten für den Kreisverkehr. Ab diesem Zeitpunkt ist das Ein- und Ausfahren von der Kleinengstinger Straße sowie der Gartenstraße in die Bundesstraße nicht mehr möglich. Die verkehrliche Erschließung der dortigen Ortsbereiche erfolgt über das nachgeordnete Straßennetz. Durch Einengung der Fahrbahn bleibt die B 312 im Kreuzungsbereich weiter befahrbar.

Ab Mitte September 2021 ist vorgesehen, die Ortsdurchfahrt Kleinengstingen zu sperren und die B 312 ab Oberstetten überörtlich umzuleiten. Über die dann folgenden Bauabschnitte wird das Regierungspräsidium rechtzeitig im Vorfeld informieren.

11.15 Uhr: Messerstecherei vor dem Amtsgericht Reutlingen

