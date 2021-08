Montag, 23. August 2021

13.34 Uhr: Zwischenfall am Stuttgarter Bahnhof

13.23 Uhr: Verpuffung beim Umfüllen von Salpetersäure

Eine Verpuffung in einem Labor in der Mettinger Siemensstraße hat am Montagmorgen einen Großeinsatz der Rettungskräfte ausgelöst. Eine 62-Jährige war kurz vor 7.30 Uhr damit beschäftigt, bereits benutzte Salpetersäure zur Entsorgung in ein fünf Liter Gebinde umzufüllen. Da sich in dem Behälter jedoch ersten Erkenntnissen nach noch Reste einer ethanolhaltigen Lösung befanden, kam es zu einer chemischen Reaktion und der Verpuffung. Die 62-Jährige und ihr 34 Jahre alter Kollege erlitten dabei Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes.

Sie mussten mit Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Das Gebäude wurde geräumt und die zehn Mitarbeiter kamen in einem Bus der Städtischen Verkehrsbetriebe unter. Zur Entsorgung des Stoffes und zum Belüften des Gebäudes war die Feuerwehr mit 14 Fahrzeugen und 49 Einsatzkräften ausgerückt. Darunter befanden sich auch ein Gefahrgutzug und der Messtrupp der Feuerwehr Ostfildern.

Der Rettungsdienst war mit drei Rettungswagen und einem Notarzt vor Ort. Der Einsatzort wurde mit mehreren Streifenwagen abgesperrt. Gegen 11.45 Uhr waren die Einsatzmaßnahmen beendet und das Gebäude konnte wieder betreten werden. Der Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Reutlingen hat die Ermittlungen übernommen. Das Gewerbeaufsichtsamt und das Umweltamt wurden über den Unfall verständigt. Ein Mitarbeiter des Umweltsamtes war vor Ort.

12.51 Uhr: Startschuss für den Verkauf von traditionellen Streuobstsorten

Der Startschuss für den Verkauf von Tafelobst von Streuobstwiesen in regionalen Supermärkten ist gefallen. Anfang September wird die erste Fuhre heimischer Äpfel in einigen Einzelhandelsmärkten der Region zu finden sein. Den Anfang macht die Sommer-Sorte Jakob-Fischer.

In folgenden Märkten wird die Sorte Jakob-Fischer erhältlich sein:

EDEKA Möck in Reutlingen-Hohbuch, Reutlingen-Betzgenried und Gomaringen

EDEKA Gebauer in Göppingen (Dieselstr.), Geislingen und Filderstadt-Bonlanden

Rewe Eßinger in Pfullingen

Der Verkauf der traditionellen Sorten wird Anfang Oktober in weiteren Märkten fortgeführt. Das Obst stammt aus dem Vereinsgebiet des Schwäbischen Streuobstparadieses und kommt auf kurzen Wegen direkt von der Obstwiese zum Verbraucher. Mit dem Kauf und Verzehr der Äpfel und Birnen wird so ein direkter Beitrag zum Erhalt der landschaftsprägenden Streuobstwiesen geleistet.

Annähernd 300 Akteure aus den Landkreisen Böblingen, Göppingen, Esslingen, Reutlingen, Tübingen und Zollernalbkreis haben sich im Verein Schwäbisches Streuobstparadies e.V. zusammengeschlossen, mit dem Ziel diesen Schatz zu erhalten und zu vermarkten. Die Geschäftsstelle des Vereins befindet sich in Bad Urach.

12.11 Uhr: Wie sicher sind Flüsse, Seen und Freibäder?

Es sind jeden Sommer wieder erschreckende Nachrichten: Kinder und Erwachsene, die in Gewässern tödlich verunglücken. Ein Interview mit Konrad Steibli, Einsatzleiter der DLRG, über die Gefahren bei Kindern und die Sicherheit in Seen und Freibädern.

11 Uhr: Lokführerstreik sorgt für Zugausfälle im Südwesten

Der bundesweite Streik der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) bei der Deutschen Bahn hat am Montagmorgen für zahlreiche Zugausfälle und -verspätungen in Baden-Württemberg gesorgt. Der Ausstand im Personenverkehr habe um 2.00 Uhr begonnen, bestätigte eine Bahn-Sprecherin. Der Ersatzfahrplan sei ohne Auffälligkeiten angelaufen, hieß es am Montagmorgen. Im Regionalverkehr versuche man den Fahrgästen weiterhin ein verlässliches Grundangebot zu bieten. Alle Fahrgäste sollten vorab Online auf bahn.de oder in der DB-App ihre Verbindungen überprüfen, betonte die Bahn-Sprecherin.

Die GDL-Mitglieder streiken für höhere Gehälter und bessere Arbeitsbedingungen. Unter anderem verlangen sie eine Corona-Prämie von 600 Euro und 3,2 Prozent mehr Geld in zwei Stufen. Die Bahn will die Erhöhung nach den Corona-Verlusten über eine längere Zeit strecken. Dahinter schwelt ein Streit zwischen GDL und der größeren Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG darum, wer letztlich die Tarifverträge mit dem Unternehmen maßgeblich aushandelt.

10.43 Uhr: Auto überrollt Fußgänger - tödliche Verletzungen

Ein Fußgänger ist in Albstadt (Zollernalbkreis) von einem Auto überrollt und dabei tödlich verletzt worden. Der 68-Jährige verstarb noch am Unfallort, teilte die Polizei am Montag mit. (lsw/dpa)

9.31 Uhr: Wartungsarbeiten an Reutlinger Ampeln

Ab morgigen Dienstag, 24. August, wartet das städtische Amt für Tiefbau, Grünflächen und Umwelt verschiedene Ampeln im Stadtgebiet.

Die Wartungsarbeiten beginnen am Dienstag an der Kreuzung Konrad-Adenauer-Straße/ Eberhardtstraße, am Mittwoch, 25. August, geht es weiter mit der Kreuzung Konrad-Adenauer-/Gustav-Schwab-Straße, am Donnerstag, 26. August, ist die Kreuzung Karl-/Silberburgstraße dran. An den Ampeln gearbeitet wird jeweils in der Zeit von 8 bis 11.30 Uhr, den Verkehr regelt die Polizei.