Mit Abstand und bester Sommerlaune bringen die Händler und die Gastronomen in Reutlingen unter Federführung von RTaktiv e.V., der Reutlinger Gastro Initiative e.V. (RGI) und der Stadtmarketing und Tourismus Reutlingen GmbH (StaRT) ein neues Abendformat in die Innenstadt.

Das „Späts(c)hoppen in Reutlingen“ startet, ab 16 Uhr, und wird fortlaufend jeden ersten Donnerstag im Monat veranstaltet. Nach der langen Veranstaltungspause heißt es dann: Es ist viel geboten in der Innenstadt. Mit vereinten Kräften zeigenwie schön und unbeschwert der Sommer in der City sein kann.