Reutlingen Neujahrsempfang der Kammern

Reutlingen / Von Ralph Bausinger

Zahlreiche Plätze in der Stadthalle waren am Donnerstagabend aufgrund des schlechten Wetter leer geblieben. Die 400 Gäste, die jedoch zum gemeinsamen Neujahrsempfang der beiden Wirtschaftskammern gekommen waren, erlebten einen inspirierenden Vortrag von Prof. Wilhelm Bauer über neue Mobilitätskonzepte, zukünftige Antriebstechnologien und künstliche Intelligenz und wie sich diese neuen Technologien und Geschäftsmodelle auf die Mobilität der Zukunft auswirken.

Die Ideen für neue Mobilitätsformen scheinen dabei keine Grenzen zu kennen. Da bringen Roboter oder Logistikdrohnen Pakete an die Haustür, Elon Musks „Hyperloop“ rast als Roboterzug mit dreifacher Transrapidgeschwindigkeit durch die USA oder zwei Personen reisen per Flugtaxi durch die Städte. Realistisch erscheint dagegen das vollkommen autonom fahrende Auto, das seinen Fahrgast erst abholt und dann zum gewünschten Ziel bringt.

Welche von diesen Ideen jemals umgesetzt werden, darüber kann auch Bauer nur spekulieren. Wichtig sei, rechtliche Rahmenbedingungen zu definieren und Grenzen in ethischen Fragen zu ziehen, unterstrich der geschäftsführende Leiter des Fraunhofer-Instituts für Arbeitswirtschaft und Organisation (IAO) in Stuttgart und Technologiebeauftragte des Landes Baden-Württemberg. Laut Bauer ist noch offen, ob das rein batterieelektrische Fahrzeug oder doch Wasserstoff und die Brennstoffzelle das Rennen machten. „Am Ende wird der Kunde entscheiden, welche Technik sich durchsetzt.“

Eines jedoch ist aus Sicht des Mobilitätsforschers sicher: Wer die Entwicklungen nicht mit vorantreibe, wer technologisch nicht am Start sei, der laufe Gefahr, den Anschluss zu verpassen und abgehängt zu werden. Technologieanführer werde man nur, indem man vorangehe. „Entscheidend ist, dass hier engineered, entwickelt und auch produziert wird“. Nichts zu tun, sei keine Option, warnte Bauer, sonst drohe allein in Baden-Württemberg der Verlust von über 250 000 Arbeitsplätzen in der Automobilindustrie. Im Gegenzug könnten im Ländle, sofern alles richtig gemacht werde, über 77 000 zusätzliche Arbeitsplätze neu entstehen. Bauer bezog sich dabei auf die Zukunftsstudie Mobiles Baden-Württemberg – Wege der Transformation zu einer nachhaltigen Mobilität“. Bauers Fazit ist eindeutig: „Die Zukunft der Mobilität wird superspannend, herausfordernd und vielfältig.“

Zuvor hatte Handwerkskammer-Präsident (HWK) Harald Herrmann in seinem Eingangsstatement auf das vergangene Jahr zurückgeblickt, aber auch aktuelle Themen angesprochen. So fordert das Handwerk ein flexibleres Arbeitszeitgesetz, das sich stärker an den Bedürfnissen der Wirtschaft orientiert.

Ein weiteres großes Thema, nicht nur aus der Perspektive des Handwerks, ist der Fachkräftemangel in den Betrieben, von denen viele mittlerweile an der Kapazitätsgrenze arbeiten. „Ohne Zuwanderung können wir unseren Fachkräftebedarf nicht decken. Ich bin stolz darauf, dass fast sieben Prozent der neu abgeschlossenen Berufsausbildungsverträge auf junge Menschen mit Fluchthintergrund entfallen“, betonte Herrmann. Der vom Berliner Kabinett zum Jahresende beschlossene Entwurf des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes müsse daher so schnell wie möglich umgesetzt werden.

Der HWK-Präsident forderte auch für Baden-Württemberg die Einführung einer Meisterprämie oder eines vergleichbaren Bonus für erfolgreiche Absolventen von Meisterprüfungen, wie es sie schon in anderen Bundesländern gäbe. Dies sei ein erster wichtiger Schritt auf dem Weg zur Gleichwertigkeit von beruflicher und akademischer Bildung.

Herrmann sieht die Europäische Union angesichts des Brexit und der Zunahme populistischen Parteien in fast allen Mitgliedstaaten vor besonderen Herausforderungen stehen. Führende Politiker müssten sich daher selbstkritisch die Frage stellen, ob der aktuelle Kurs noch zeitgemäß sei. „Nationale Bedürfnisse der einzelnen Mitgliedstaaten müssen mehr Gewicht bekommen, da sich die Staaten, aber auch die Bevölkerung nicht länger von der EU bevormunden lassen wollen.“ Aber: „Man kann zur EU und zum Euro unterschiedlicher Meinung sein, aber eines ist unbestritten, nämlich, dass wir in den vergangenen 70 Jahren in Frieden und Freiheit leben konnten, ist ein Verdienst der Europäischen Union und muss für die Zukunft auch im Sinne unserer Kinder bewahrt werden“, unterstrich der Kammerpräsident. Herrmann plädierte auch dafür, die Arbeit der „Deutschen Umwelthilfe“ kritisch zu hinterfragen. Er sehe nicht ein, dass diese Organisation Fördermittel aus dem Bundeshaushalt erhalte. Und sollte es zu Dieselfahrverboten kommen, erwartet Herrmann, dass die zugesagten Sondergenehmigungen für Handwerker- und Dienstleisterfahrzeuge unbürokratisch erteilt werden.

„Wir müssen mit Mut an die Dinge herangehen. Jeder in seinem Bereich“, appellierte IHK-Vizepräsident Dr. Hans-Ernst Maute, der in seinem Schlusswort auch vor vermeintlich einfachen Lösungen für komplexe Probleme warnte. Anschließend endete der offizielle Teil des von Steffi Renz moderierten Empfangs, wie er begonnen hatte: musikalisch mit einem Stück des Stuttgarter Fagottquartetts „Fagottissimo“.