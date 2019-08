Einst stand hier das Hotel Adler, jetzt hat die Reutlinger Stadtverkehrsgesellschaft ihre neue Mobilitätszentrale in der Eberhardstraße eröffnet. Direkt an der Ecke Wilhelmstraße-Karlstraße befindet sich nun, nach fünfmonatiger Umbauzeit, das Herzstück des neuen Stadtbusnetzes. Abocenter für Naldo, Fundsachenverwaltung, Fahrscheinverkauf, Beratung und Fahrplanauskunft wurden hier zentriert, wie Bernd Kugel, Leiter des RSV-Marketing betont. Zudem hat auch das „Teil-Auto“ hier seinen Stützpunkt und Mitarbeiter beraten einmal pro Woche. Vier bis fünf Service-Mitarbeiter stehen den Kunden zur Verfügung, der Zugang zum Center ist barrierefrei, es gibt Sitzgelegenheiten und einen Kaffeeautomat. Geht es nach Bernd Kugel und der RSV könnte in Zukunft noch mehr hinzukommen. „Wir sind hier an zentraler Stelle präsent.“

Schon jetzt ist in der neuen Zentrale sehr viel los, Kunden informieren sich über das neue Stadtbusnetz, erfragen Fahrpläne. 16 000 Fahrplanbücher wurden zum Auftakt des neuen Stadtbusnetzes gedruckt, auch bei der Stadt sind sie sehr gefragt. „Trotz aller Info-Kampagnen werden es viele doch nicht mitbekommen, dass das neue Stadtbusnetz am 9. September startet“, befürchtet Kugel. Doch auch hierfür hat die RSV vorgesorgt. Zwei Wochen lang werden so genannte Promotion-Teams am alten ZOB, der seine zentrale Funktion verliert, und in der Gartenstraße unterwegs sein, um Fahrgästen zu helfen, die sich nicht zurechtfinden oder nach Buslinien suchen.

Um zehn Prozent wollen RSV und Stadt Reutlingen die Fahrgastzahlen bei den Linienbussen steigern, von derzeit 21 Millionen Fahrgästen im Jahr auf 23 Millionen. Vor allem soll die Anzahl der Abokunden erhöht werden, die Quote der Barverkäufe im Bus liegt bei 40 Prozent. Über Apps können nun auch aktuelle Infos zu Fahrplänen und Fahrzeiten erfragt werden. Gibt es irgendwo im Stadtgebiet eine Sperrung oder blockiert ein Unfall die Straße, wird auch dies online weitergeleitet. „Wir müssen die reale und die digitale Welt versorgen“, sagt Bernd Kugel.

Rund 500 000 Euro werden innerhalb von zwei Jahren in die Werbekampagne für das neue Stadtbusnetz gesteckt, gefördert von LEAD-City, dem Bundesprogramm. 25 neue Busse hat die RSV gekauft, ein Elektro-Vollstrom-Bus wurde vor wenigen Tagen ausgeliefert und wird ebenfalls beim Stadtbusfest an der Planie am Sonntag, 8. September, zusammen mit weiteren neuen Bussen der Öffentlichkeit präsentiert. Der Elektrobus wird auf der Linie 7 zwischen Wildermuth-Siedlung und Sondelfingen fahren. Im Dezember soll der neue E-Betriebshof der RSV mit zahlreichen Ladestationen fertig sein.

Ohne die Zuschüsse des Bundes, insgesamt 17,5 Millionen Euro, wäre das neue Stadtbusnetz freilich nicht möglich. Davon entfallen 3,2 Millionen Euro auf das Umwelt-Ticket-Paket, 6,5 Millionen Euro auf Betriebszuschüsse für das neue Stadtbusnetz, 3,3 Millionen Euro auf den Bau der zentralen Nahverkehrsachse und 1,55 Millionen Euro auf den Bau zusätzlicher Haltestellen. Die Förderung läuft Ende 2020 aus.

Am Montag, 9. September, um 4 Uhr in der Frühe, wird das neue Stadtbusnetz in Betrieb gehen. Bis dahin gibt es für Bernd Kugel und seine Mitarbeiter in Sachen Information und Werbung noch viel zu tun.