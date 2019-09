Hadi Rezei ist mit einem der neuen Quartiersbusse im Einsatz. Mit der Linie 82/81 bedient er die Oststadt und die Wohngebiete an der Achalm, in der Gegenrichtung fährt er bis zum Lerchenbuckel. Mit den kleinen Bussen können nun auch Wohngebiete erschlossen werden, in denen ein großer Stadtbus nicht durchkommt. Der gebürtige Iraner war früher Lastwagenfahrer, dann hat er lange den Expresso zum Flughafen gefahren. Jetzt freut er sich auf ie neuen Stadtbuslinien. Es mache ihm viel Spaß, sagt er, und lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Auch nicht durch Falschparker. manchmal ist auf den engen Straßen an der Achalm Millimeterarbeit gefragt.

100 neue Haltestellen, zehn neue Linien, die Gartenstraße als neues Zentrum des ÖPNV. Der Autofahrer hat jetzt dort weniger Platz, dennoch blieben große Verkehrsbehinderungen bislang aus. Jetzt heißt es abwarten, wenn am Mittwoch wieder die Schulen starten und der Verkehr in der Stadt zunehmen wird.