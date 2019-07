Themen in diesem Artikel Bahnhofstraße

Ein Bauwerk, das vielen zugute kommt, davon ist Oberbürgermeister Thomas Keck zutiefst überzeugt. Das neue Heizwerk in der Bahnhofstraße wurde gestern offiziell seiner Bestimmung übergeben und hat nunmehr den vollen Betrieb aufgenommen. Es wird vor allem in der Fernwärmeversorgung der Oststadt sowie des Finanzamts, der Polizeibehörden, des Neubaus Stuttgarter Tor und des Berufsschul-Areals eine bedeutende Rolle spielen. Keck sprach deshalb auch von einem „Eckpfeiler im Fernwärmenetz“. 10,35 Millionen Euro kostete der Neubau, wobei die Kosten für die Technikeinrichtung die des Gebäudes um das Doppelte überstiegen, wie Architekt Jochen Schmid betonte. Für ihn und sein Team war das Heizwerk Neuland, zumal die Planung an den Gleisanlagen nicht gerade einfach war. Dennoch sei eine „Top-Fassade“ herausgekommen, wie Schmid betonte.

Dass man bei allen technischen und organisatorischen Herausforderungen im Zeit- und Kostenrahmen geblieben sei, sei in Zeiten von Hauptstadtflughafen und S 21 keine Selbstverständlichkeit, betonte Keck. Hinzu komme, dass das Heizwerk durch eine „wunderbare Fassade“ glänze. „Das Gebäude macht echt was her“ und sei ein architektonischer Hingucker.

Der Ausbau des Fernwärmenetzes auf lokaler Ebene sei die Antwort auf den Klimawandel, sagte Keck. Die Technik der Kraft-Wärme-Koppelung spiele dabei eine tragende Rolle. Gerade die kommunalen Versorger seien in Bezug auf die Herausforderungen in Sachen Umweltschutz gleich auf mehreren Baustellen gefordert. Die Energiewende könne vor Ort nur zusammen mit den Energieversorgern gelingen. „Die Fair-Energie wird auch weiterhin am Umbau des Energiesystems vor Ort mitarbeiten“, sagte Keck als Aufsichtsratsvorsitzender des Energieunternehmens.

Jens Balcerek, Geschäftsführer der Stadtwerke Reutlingen, sagte, erst durch die Anschlüsse an das Fernwärmenetz werden sich die höheren Investitionen lohnen. Seit Ende 2018 wird bereits das Berufsschulzentrum von der Bahnhofstraße aus versorgt. Mit entsprechenden Probeläufen hatte man schon im November begonnen.

35 Kilometer lang sind die Leitungen im Reutlinger Fernwärmenetz. Und es soll noch mehr werden. Der Vorteil für die Haushalte: Die einzelnen Häuser und Gebäude brauchen keine eigene Heizanlage. Die Fernwärme kommt über eine Leitung ins Haus. Das Wasser wird in dem neuen Heizwerk erhitzt und über gut isolierte Leitungen zu den jeweiligen Abnehmern transportiert. Das abgekühlte Wasser läuft danach in weiteren Leitungen wieder zurück ins Heizwerk. Ein Heizkraftwerk gibt es zudem in der Hauffstraße, das nunmehr allerdings an seine Kapazitätsgrenzen gelangte. Mit dem neuen Heizwerk hofft man bei der Stadt, das Fernwärme-Netz um ein Vielfaches erweitern zu können.