Textil Neueröffnung nach großem Umbau

Reutlingen / Von Carola Eissler

Die Mitarbeiter und Verantwortlichen beim Modehaus Zinser, allen voran der Reutlinger Geschäftsleiter Oliver Hohenadl sowie die beiden Geschäftsführer Christian Klemp und Dietmar Tanzer und der geschäftsführende Gesellschafter Hans-Joachim Zinser, haben den Kraftakt geschafft: Nach zehnwöchigem Komplett-Umbau bei laufendem Betrieb kann das Modehaus Zinser am Freitag, 23. März, die Neueröffnung feiern. Um 9.30 Uhr wird Oberbürgermeisterin Barbara Bosch in dem Geschäft am Marktplatz erwartet.

Rund 1,5 Millionen Euro hat das Modehaus, das seit nunmehr 17 Jahren in der Achalmstadt ist, am hiesigen Standort investiert. Auf 5000 Quadratmeter Verkaufsfläche wurden alle Etagen neu gestaltet. „Die Auswahl zählt“, ist sich Christian Klemp sicher. Große Auswahl, fachkundige Bedienung, umfassender Service sind bei Zinser die Säulen des Erfolgs. Jeder Kundentyp soll genau das finden, was ihn kleidet, egal ob sportlich, modern oder elegant, fasst Klemp die Philosophie des Hauses zusammen, mit der das Modehaus Zinser auch gegen den Internethandel bestehen will. 150 Marken hat Zinser jetzt ins Angebot mit aufgenommen, 40 mehr als zuvor. Zudem gibt es auf 250 Quadratmeter nun auch Schuhe und ein Handtaschenangebot.

Das Architekturbüro „hahn&hahn“ aus Sindelfingen hat das Interieur des Modehauses neu konzipiert. Ein durchgängiges Farb- und Materialkonzept, das auf die jeweiligen Warenwelten abgestimmt ist, Lamellenwände und filigrane Warenträger, ein neues Beleuchtungskonzept mit 4000 neuen LED-Strahlern. Den Kontrast zu den Etagen vom Erdgeschoss bis ins dritte Obergeschoss bietet das Untergeschoss mit der jungen Trendwelt.

Rund 90 Mitarbeiter sind im Modehaus in Reutlingen beschäftigt, das Traditionsunternehmen Zinser, das 1878 das erste Haus in Herrenberg eröffnete, betreibt inzwischen sieben Modehäuser an sieben Standorten. Das Einzugsgebiet in Reutlingen ist groß, wie Hans-Joachim Zinser und Christian Klemp betonen. Denn die Kundschaft kommt nicht nur aus Reutlingen und den umliegenden Gemeinden, sondern auch von den zahlreichen Albgemeinden, aus Metzingen, aus dem Steinlachtal und den Kommunen auf den Härten. Gerade deshalb ist der große Arbeitgeber Zinser auch darauf angewiesen, dass Autos in die Stadt fahren dürfen, wie Zinser angesichts der derzeitigen Debatte um den Luftreinhalteplan und um drohende Dieselverbote betont. Die Attraktivität einer Stadt komme vom Handel und von der Gastronomie und den Menschen, die dort einkaufen. „Wenn man Leute nicht in die Stadt lässt, gehen Umsätze zurück. Das ergibt weniger Angebot und weniger Angebot ergibt erneut weniger Umsatz“, erklärt Zinser die Reaktionen des Marktes. „Der Handel in Reutlingen braucht den Zufluss von außen“, betont Zinser. „Wenn man die Leute nicht reinlässt, fahren sie in andere Städte.“ Zinser ist überzeugt, dass die Stadt Reutlingen sich anstrengen muss, um auf der Höhe der Zeit zu bleiben. „Ohne Autos gibt es keine Zukunft für die Stadt.“