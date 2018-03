Stadt Neuer TBR-Leiter startet im Juli

Reutlingen / Carola Eissler

Das Votum des Gemeinderats war klar: Am Donnerstagabend wählte das Gremium Stefan Kaufmann zum neuen Leiter der Technischen Betriebsdienste Reutlingen. Kaufmann war einziger Kandidat, der sich für die verantwortungsvolle Aufgabe beworben hatte.

Kaufmann ist derzeit stellvertretender Leiter des Eigenbetriebs „Die Stadtreiniger“ der Stadt Kassel. Stefan Kaufmann war zudem früher Leiter im Amt für Abfallwirtschaft (AfA) der Stadt Karlsruhe und bei der AWN Abfallwirtschaftsgesellschaft des Neckar-Odenwald-Kreises mbH tätig.

Stefan Kaufmann ist 54 Jahre alt, seit 30 Jahren verheiratet, wie er in seiner Vorstellung sagte, und hat sechs Kinder. Geboren ist er in Baden-Baden und hat viele Jahre im Südwesten gelebt und gearbeitet. „Es zieht uns zurück in die Region.“ Der Diplom-Ingenieur betonte, er habe als stellvertretender Leiter der „Stadtreiniger“ in Kassel seit vielen Jahren Erfahrung im Umgang mit öffentlichen Gremien. Kaufmann wird im Juli seine neue Stelle antreten.

Die Technischen Betriebsdienste Reutlingen sind ein Eigenbetrieb der Stadt Reutlingen mit rund 260 Beschäftigten. In die Aufgabenbereiche fallen zum Beispiel die Abfallwirtschaft (Müllabfuhr, Deponie/Häckselplatz), Stadtreinigung (Winterdienst), Straßenunterhaltung und Gewässerbau), Bestattungswesen und Grünpflege.