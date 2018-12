Reutlingen Neue Reihe startet

Reutlingen / Von Ralph Bausinger

Eigentlich sollten die Bürgergespräche erst im kommenden Jahr starten, sagte Landrat Thomas Reumann gestern auf der Pressekonferenz. Doch nachdem die Schließung der Unfallchirurgie an der Ermstalklinik in den vergangenen Woche für viel Unruhe gesorgt hatte, wurde der Auftakt der Reihe jetzt vorgezogen.

Gestartet wird die neue Reihe am Donnerstag, 20. Dezember, um 19.30 Uhr, in der Festhalle Bad Urach. Dort werden der Landrat und die Klinikleitung informieren, aber auch den Leuten die „Möglichkeit geben. die Sorgen, die sie umtreiben, zu besprechen“. Wie Prof. Dr. Norbert Finke als Vorsitzender der Geschäftsführung der Kreiskliniken Reutlingen GmbH gestern ausführte, liegt jetzt die mündliche Zusage vor, dass Dr. Kaiser mit seiner Facharztzweitpraxis am 7. Januar 2019 starten kann.

Im kommenden Jahr stehen weitere wichtige Entscheidungen für die Zukunft der Kreiskliniken an: In einem sogenannten Markterkundungsverfahren soll geklärt werden, wie es weitergeht, wenn im Jahr 2020 die beiden Klinik-Geschäftsführer Prof. Dr. Norbert Finke und Friedemann Salzer ausscheiden.

Drei Optionen stehen zur Wahl: Variante eins sieht vor, dass die beiden Geschäftsführer eins zu eins ersetzt werden. Möglichkeit Nummer zwei wäre ein Modell, wie es in Esslingen oder Freudenstadt praktiziert wird. Per Geschäftsordnungs- oder Managementvertrag könnte ein Team eines externen Dienstleisters das Management der Kreiskliniken übernehmen. Die dritte Variante sieht die Beteiligung eines Unternehmens an den Kreiskliniken vor. Es müsse, betonte Reumann gestern erneut, jemand sein, der Kompetenz im Umgang mit kommunalen Krankenhäusern habe und diese auch lebe.Bis 7. Januar 2019 können sich Interessenten melden, im März oder April soll dann, betonte Reumann, die Entscheidung für eine der drei Varianten fallen.

Finke zeigte sich gestern zuversichtlich, dass es auch gelingen wird, die Zentrale Notaufnahme in Reutlingen durch eine vorgeschaltete Portalpraxis zu entlasten. Der Antrag auf einen „halben Sitz“ liegt derzeit beim Zulassungsausschuss in Stuttgart, der darüber am 17. Dezember beraten wird.

Doch zurück zur neuen Reihe: Die Bürgergespräche sollen nicht nur auf die drei Klinikstandorte Reutlingen, Münsingen und Bad Urach beschränkt werden. „Wir wollen in die Fläche gehen“, sagte Reumann. Mit Ausnahme des Gesprächs in Bad Urach stehen noch keine weiteren Termine fest. Ziel der Bürgergespräche ist, das Zukunftskonzept 2023 bis 2028 und die Neuausrichtung der Kreiskliniken gemeinsam mit den Bürgern zu diskutieren und zu überlegen, wie die Kliniken zukunftsfähig gemacht werden können. Die Patienten wünschten sich laut Reumann vor allem eine wohnortnahe Versorgung – egal ob diese eine Klinik oder ein niedergelassener Arzt anbietet.