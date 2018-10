Eningen Neue Kunst in der Ortsmitte

Eningen / swp

Am heutigen Dienstag, 9. Oktober, kommen zwei neue Kunstobjekte in der Eninger Ortsmitte an: Die bekannte Reutlinger Künstlerin Jenny Winter-Stojanovic wird bis Ende Januar 2019 sowohl den „ePunkt“ vor dem Rathaus mit einem Objekt bestücken, als auch den Kunst-Raum in der Eugenstraße. Der Förderverein Eninger Kunstwege und die Gemeinde Eningen laden aus diesem Grund zu einer zwanglosen Eröffnung mit Künstlergespräch um 18 Uhr im Rathausfoyer ein.

Jenny Winter-Stojanovic hat am Kunstseminar Freie Hochschule Metzingen Kunstgestaltung studiert. Auf dem Rathausplatz wird sie um eine Eisenstangen-Konstruktion die für sie typischen Folien verarbeiten und so vor Ort das Kunstobjekt entstehen lassen.