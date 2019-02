Pfullingen Neue Herausforderungen warten

Pfullingen / Von Norbert Leister

Mit Begeisterung und großer Einsatzfreude leisten unsere 91 Pfullinger Feuerwehrleute ihren Dienst“, betonte deren Kommandant Dietmar Rall am Samstagabend bei der Hauptversammlung. Die Mitglieder der Wehr wurden im vergangenen Jahr mit einer weiter steigenden Einsatzzahl konfrontiert, wie Rall in seinem Bericht ausführte.

232 Mal wurde die Pfullinger Wehr im vergangenen Jahr alarmiert, was einen Anstieg um 21 Prozent im Vergleich zum Vorjahr bedeute. Oder anders ausgedrückt: „Wir hatten in den 365 Tagen alle 38 Stunden einen Einsatz“, sagte Rall. Detailliert aufgeführt bedeutete das: 28 Einsätze bei Bränden, 53 Rettungs- und Rüsteinsätze, darunter 14 Verkehrsunfälle. Hinzu kamen 41 Fehlalarmierungen und dann noch die „sonstigen Einsätze“. Letztere werden immer mehr, 110 waren es 2018. Darunter Hilfen bei Hochwasser oder Ölspuren zu beseitigen – oder auch Einsätze, „von denen man vor zehn Jahren noch nicht gedacht hätte, dass wir so was mal erleben“, wie der Kommandant sagte.

Auf diese neuen Herausforderungen hatte Kreisbrandmeister Wolfram Auch ebenfalls in seinem Grußwort hingewiesen, wie etwa auf Brände von Lithiumionen-Batterien. Oder auf „immer größere Bauwerke wie Tunnel oder Tiefgaragen, für die eine besondere Ausbildung der Feuerwehren notwendig ist“, so Auch.

Dietmar Rall aber hatte bei seiner Äußerung über die besonderen, neuen Aufgaben der Brandbekämpfer etwas anderes im Blick: „Wir leisteten Unterstützung für Bestatter, die verstorbene adipöse Personen nicht aus ihrer Wohnung herausbekamen – wir sind eingesprungen und haben geholfen.“

Diese beiden Verstorbenen zählten dann wohl mit zu den acht Toten, die von der Pfullinger Feuerwehr im vergangenen Jahr nicht mehr lebend gerettet werden konnten. Allerdings habe die Wehr 24 Personen vor dem Tod retten können.

Das war ein Satz am Rande der Hauptversammlung, der aber auch verdeutlichte: „Hinter den nüchternen Zahlen verbergen sich oft bewegende Schicksale“, wie Rall hervorgehoben hatte. Und nicht nur das: Hinter so manchem Einsatz stecke auch viel an psychischen und physischen Herausforderungen, die von den Feuerwehrleuten „mit viel Nervenstärke“ bewältigt werde. Was wiederum alles andere als selbstverständlich sei.

Selbstverständlich war auch der Anbau an das mittlerweile 25 Jahre alte Feuerwehrhaus ein Thema: Nach „der Hochwasserwelle im Jahr 2016 folgte die Investitionswelle für die Feuerwehr“, hatte Pfullingens Bürgermeister Michael Schrenk betont. Der Hochwasserschutz für das Einsatzgebäude der Freiwilligen Feuerwehr wurde dann groß geschrieben und laut Rall mehr als eine Million Euro in einen Anbau und in Schutzanlagen investiert.

Worüber sich die Feuerwehrleute am Samstagabend aber am meisten freuten: „Vorher waren unsere Ankleiden direkt hinter den Fahrzeugen, da war es kalt und alles andere als angenehm“, hatte ein Aktiver bei der Besichtigung des neuen Raums berichtet. Jetzt sei hingegen alles gut, wie auch Rall hervorhob. Der Bürgermeister hatte symbolisch für den gesamten Anbau den Spindschlüssel für den Kommandanten an Rall übergeben.