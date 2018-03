Pfullingen Neue Bestmarken in drei Bereichen

swp

Das Jahr 2017 ist für die VHS Pfullingen außerordentlich positiv verlaufen.“ So fasst Volkshochschul-Leiter Ulrich Vöhringer den Rückblick auf das vergangene Jahr zusammen. Neue Bestmarken bei den durchgeführten Kursen, den Unterrichtsstunden und den Teilnehmerzahlen sprechen für sich. Durch die 2016 vorgenommenen Stellenerhöhungen konnten diese weiteren Zuwächse VHS-intern aber gut verarbeitet werden.

In absoluten Zahlen sehen die angesprochenen Bestmarken folgendermaßen aus: Mit genau 700 Kursen, einem Plus von fünf Prozent gegenüber dem Vorjahr, wurden 15 049 Unterrichtsstunden (UE) durchgeführt. Dies entspricht bei den UE einem Zuwachs gegenüber 2016 um sieben Prozent. Die 2017 registrierten 7354 Kursteilnehmer bedeuten ein Plus von drei Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Zahl der Einzelveranstaltungen lag mit 41 zwar deutlich unter der des Vorjahres (2016 waren es 52), trotzdem konnten insgesamt 2732 Besucher gezählt werden und damit mehr als im Jahr zuvor. Rechnet man Kursteilnehmer und Besucher von Einzelveranstaltungen zusammen, so konnte mit insgesamt 10 086 Personen zum ersten Mal in der Geschichte der VHS Pfullingen in einem Jahr die 10 000er-Grenze übertroffen werden. Trotz dieser Zuwächse wurden in der Geschäftsstelle aber noch weniger Beanstandungen und Kritikpunkte als im Jahr zuvor registriert, heißt es von Seiten der VHS. Dass die meisten Unterrichtsstunden (5014) zum ersten Mal in der Geschichte der VHS Pfullingen im Fachbereich Sprachen durchgeführt wurden, lag hauptsächlich an dem Teilbereich „Deutsch als Fremdsprache“. Damit rangiert der Fachbereich Gesundheit bei den durchgeführten Unterrichtsstunden nur noch auf Rang zwei. Gemessen an den Teilnehmerzahlen bleibt der Gesundheitsbereich aber nach wie vor der Größte.

Erwähnenswert ist sicher auch die Entwicklung im Fachbereich EDV/Beruf. Dort wurden mit 83 Kursen 30 Prozent mehr als im Vorjahr durchgeführt. Dies ergab aber lediglich ein Plus von 14 Prozent bei den durchgeführten Unterrichtsstunden und einen Zuwachs von nur vier Prozent bei den Teilnehmerzahlen. Dies resultiert vor allem aus dem beispiellosen Boom bei dem Thema „Smartphones“. Kurze Kurse mit einer geringen Höchstteilnehmerzahl sind dafür kennzeichnend.

Eine deutliche Zunahme bei Unterrichtsstunden und Teilnehmerzahlen verzeichnete die VHS auch bei dem Teilbereich Psychologie/Lebensfragen. Ebenfalls sehr gut angenommen wurde auch die im Frühjahrsemester 2017 eingeführte Rubrik „Verbraucherfragen“. Mit der Fahrkartenautomatenschulung im Hauptbahnhof Reutlingen war dabei ein „exotisches“ Thema überaus gefragt.

Die in den letzten Jahren fest zustellende kontinuierliche Veränderung weg vom Abendkurs hat sich auch im vergangenen Jahr fortgesetzt. Nur noch 37 Prozent aller Kursangebote finden einmal in der Woche abends statt. Der Schwerpunkt liegt zwischenzeitlich mit 44 Prozent auf Vormittags- und Abendangeboten.

Der Wandel der VHS von der Abend- zur Ganztageseinrichtung setzt sich also weiter fort, resümiert Ulrich Vöhringer.