Wer die Stadt Reutlingen jeden Tag sieht, wird Veränderungen nicht so stark wahrnehmen. Ganz anders Reutlingens neue Baubürgermeisterin Angela Weiskopf. „Reutlingen hat sich in den vergangenen zehn Jahren sehr positiv verändert“, sagt die 58-Jährige, die in den Jahren 2001 bis 2011 stellvert...