„Dees han i auch no et gwisst!“ sagt Kurt Gugel, FWV-Stadtrat und Ortschaftsrat. Auch er war überrascht, was die Ausstellung mit dem prickelnden Titel „Köstlich! Coca-Cola in Betzingen“ alles zu bieten hat. Am Sonntag wurde die Fotopräsentation im Museum Im Dorf eröffnet. Dort ist sie bi...