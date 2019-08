Die baden-württembergische Polizei ist ab jetzt mit einer speziellen App unterwegs: Daten werden nun vor Ort erfasst sofort verarbeitet.

Mit einer neuen App zur mobilen Sachbearbeitung, kurz mSB-App, haben die eingesetzten Beamten künftig die Möglichkeit, polizeilich relevante Sachverhalte vor Ort digital zu erfassen. Diese können dann zeitgleich am Büroarbeitsplatz im sogenannten Vorgangsbearbeitungssystem ComVor sofort, und damit medienbruchfrei eingesehen oder weiterverarbeitet werden. Außerdem ist ein automatisierter Abgleich der erfassten Personendaten und Gegenstände mit den polizeilichen Informationssystemen möglich.

Fortschreitende Digitalisierung bei der Polizei

„Wir nutzen die Chancen der Digitalisierung, um die polizeiliche Arbeit zu vereinfachen, zu beschleunigen und gleichzeitig zu verbessern. Das bringt Vorteile für unsere Polizistinnen und Polizisten – und kommt am Ende auch den Bürgerinnen und Bürgern zu Gute. Mit der neuen App nehmen unsere Polizistinnen und Polizisten ihren Schreibtisch mit in den Streifenwagen“, so der stellvertretende Ministerpräsident und Minister für Inneres, Digitalisierung und Migration Thomas Strobl bei einer Veranstaltung zum Start App im Polizeipräsidium Reutlingen.

Beamte mit 1000 Smartphones versorgt

Im Dezember 2018 konnte Strobl nach umfangreichen Vorarbeiten den Startschuss für die Auslieferung von 1.000 Smartphones an die polizeiliche Praxis geben. Damit haben Beamten unter anderem die Möglichkeit, vor Ort auf die polizeilichen Informationssysteme zuzugreifen, Fahndungsbestände zu überprüfen und Einwohnermeldedaten abzufragen. Zudem können die Einsatzdaten, die über einen Notruf bei den Führungs- und Lagezentren erfasst werden, in Echtzeit mitgelesen werden.

Automatische Erfassung von Daten

Durch die fortlaufende Weiterentwicklung der mSB-App soll es bereits in naher Zukunft möglich sein, dass auch mit der Smartphone-Kamera abgescannte Ausweisdaten und Kennzeichen automatisch erfasst und weiterverarbeitet werden können.

Losgelöst von der mSB-App wird die Bearbeitung von Sachverhalten durch die Erweiterung der Abfrage von Einwohnermeldedaten vereinfacht. Die Beamten können die Bilder von Bundespersonalausweisen und deutschen Reisepässen mobil abfragen. Hierdurch kann die Identität einer Person oftmals bereits vor Ort festgestellt werden, sodass eine Mitnahme zur Dienststelle im Einzelfall nicht erforderlich ist.

