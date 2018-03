Reutlingen Neubauprojekte als Herausforderung

Reutlingen / Norbert Leister

Es war keine normale Mitgliederversammlung des Reutlinger Naturtheaters. Eine außerordentliche aber auch nicht – die steht voraussichtlich im Herbst an. Nämlich dann, wenn die Kosten für das nächste große Bauvorhaben des Vereins bekannt sind und die Mitglieder darüber abstimmen sollen, ob sie tatsächlich die Sanierung oder den Abriss der Gaststätte stemmen wollen. „Klar ist, dass das andere Gebäude, unser bisheriges Vereinsheim, einem Neubau weichen muss“, betonte Rainer Kurze während einer extrem langen Mitgliederversammlung von rund 4,5 Stunden.

Anstelle des Vereinsheims soll ein neues „Betriebsgebäude 2“ entstehen, „mit zwei separaten Proberäumen, dazu ein Veranstaltungsraum mit Platz für 180 Zuschauer“, erläuterte der Vereinsvorsitzende. „Wir wollen das Gebäude dann auch öffnen für andere Kulturträger“, so Kurze. Eine Kooperation etwa mit der Theatergruppe „d’Moo’spritzer“ sei angedacht, Gespräche würden bereits geführt.

Um aber dieses Betriebsgebäude angehen zu können, müsse die bisherige Gaststätte entweder saniert oder ebenfalls abgerissen werden. „Die Bausubstanz wird momentan geprüft, wir wollen ja nicht sanieren und wenig später erkennen müssen, dass das völlig umsonst war“, betonte der Vereinsvorsitzende. Schließlich stamme die Holzkonstruktion der ehemaligen „Waldesslust“ aus den 1940er Jahren. „Erst wenn wir mit Schneiderei, Kostümverleih, Verwaltung, Büros, einem eigenen großen Raum für die Jugend und dazu noch Lagerräumen in das Betriebsgebäude 1 einziehen können, werden wir das bisherige Vereinsheim abreißen.“ Klar sei allen Vereinsmitgliedern, dass es sich bei dem Vorhaben um „eine Riesenherausforderung handelt“, so Kurze.

Zahlreiche Gespräche seien schon geführt worden, mit allen Gemeinderatsfraktionen etwa und auch mit den Bürgermeistern – alle hätten sich aufgeschlossen gegenüber dem Gesamtvorhaben des Naturtheaters gezeigt und auch Unterstützungsbereitschaft signalisiert, betonte Kurze. Immerhin sei jetzt schon klar: „Das Projekt wird mehrere Millionen Euro kosten“. Der Verein erhoffe sich Fördermittel sowohl von Stadt, Landkreis wie auch vom Land, dennoch wird das Naturtheater nicht umhin kommen, einen weiteren großen Kredit aufzunehmen.Dass die rund 300 Mitglieder größere Vorhaben stemmen können, haben sie vor zehn Jahren schon einmal bewiesen. Damals wurde die Tribüne neu gebaut, die hatte rund 1,5 Millionen gekostet. „800 000 Euro mussten wir selbst finanzieren.“ 360 000 Euro belasten momentan noch das Konto des Vereins, wie Geschäftsführer Tilmann Scheck ausführte. Die Reaktionen der Vereinsmitglieder schwankten am Mittwochabend zwischen „Aufbruchstimmung und viel Respekt“, so der Vorsitzende. „Nur gemeinsam ist das zu meistern, wenn alle an einem Strang ziehen.“ Der Beschluss für das vorgeschlagene Vorgehen bei den Bauprojekten erfolgte einstimmig. „Unser Ziel ist, kommendes Jahr mit den Baumaßnahmen zu beginnen und 2024 mit allem fertig zu sein“, betonte Rainer Kurze.Doch es gab natürlich auch noch andere Themen bei dieser Mitgliederversammlung: Das Ergebnis der Spielzeit 2017 etwa sei sehr gut gewesen, wie der Vereinsvorsitzende ausführte. Insgesamt 28 000 Zuschauer bei allen Vorstellungen und Veranstaltungen – das könne sich sehen lassen. „Seit 2011 haben wir jedes Jahr die 20 000er Grenze überschritten“, sagte Kurze. Investiert wurde auch im vergangenen Jahr einiges, „wir haben rund 100 000 Euro ausgegeben“. So wurden der Pausenbereich und das Kassenhaus saniert, der Wald gepflegt, der Eichenprozessionsspinner wie jedes Jahr bekämpft und vieles mehr.

Und es gab auch eine „Jahresabschussfeier 2017“, wie auf der Leinwand zu lesen war. „Das war eine tolle Veranstaltung“, sagte Rainer Kurze. Obendrein wurden Sascha Diener und Konrad Lamparter für 20 und 30 Jahre im Beirat des Vereins geehrt. Bedankt und gewürdigt hatte der Vereinsvorsitzende zudem die 130 Aktiven, die sich im vergangenen Jahr mehr als 30 000 Stunden ehrenamtlich für den Verein eingebracht hatten.