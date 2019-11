Da musste der eine oder andere Gemeinderat im Verwaltungs-, Kultur- und Sozialausschuss am Dienstagabend dann doch schlucken. Für den Neubau des Betriebsgebäudes im Naturtheater liegt eine neue Kostenschätzung vor: 8,6 Millionen Euro müssen Stadt und Verein investieren. Das Architekturbüro S1 Beutter/Mast stellte den aktuellen Planungsstand vor und ging auf Detailfragen ein. Bürgermeister Robert Hahn betonte gerade angesichts der doch erheblichen Kosten, das Naturtheater sei ein „großer Kulturträger der Stadt“.

Alte Gaststätte muss weichen

Die derzeitigen Betriebsgebäude im Naturtheater Reutlingen sind Holzbaracken in Zweitnutzung. Proberäume, Kostümverleih und zahlreiche andere Nutzungen verteilen sich auf dem gesamten Gelände. Ein reiner Umbau beziehungsweise eine Modernisierung wären schon deshalb nicht infrage gekommen. Die Holzbaracken werden abgerissen, ebenso die alte Gaststätte „Waldesslust“. Auf dem Areal entsteht ein komplett neues Betriebsgebäude aus Beton und Holz mit Proberäumen und Versammlungsraum, kleiner Küche, Garderobe, Umkleideräumen, Künstlertreff, Maske, Kostümverleih, Ticketverkauf, wie Architekt Christoph Mast den Gemeinderäten präsentierte. Der Neubau beinhaltet ein Untergeschoss, Erdgeschoss und Obergeschoss.

Rainer Kurze, Chef des Naturtheaters Reutlingen betonte, der geplante Versammlungsraum mit kleiner Bühne und 180 Sitzplätzen sei von hoher Bedeutung, ebenso die Probenräume. „Wir machen uns derzeit Gedanken, wie andere Partner diese Räume mit nutzen können.“ Das Naturtheater ist bereits in Verhandlung mit den „Moospritzern“, die großes Interesse hätten, ins neue Betriebsgebäude mit einzuziehen, wie Kurze verdeutlichte. Ebenso könnte er es sich vorstellen, dass Masken- oder Schneiderkurse für die Kostüme im Naturtheater stattfinden. Durch eine Vermietung an andere Interessenten könnten auf diese Weise auch die Betriebskosten gesenkt werden.

Das Naturtheater selbst will eine Million Euro selbst aufbringen. Dafür wurde bereits kräftig die Werbetrommel gerührt, am Ende der diesjährigen Aufführungen wurden bereits 45 000 Euro an Spenden von den Besuchern gesammelt sowie weitere 16 000 Euro mit der Baustein-Aktion. Bis 2024 rechne man mit einem Spendenaufkommen von 300 000 Euro. Der Rest soll als Kredit aufgenommen werden.

Karsten Amann (Grüne) forderte, Land und Landkreis sollen sich an den Neubaukosten beteiligen. Für Naturtheater hat das Land allerdings nur wenige Zuschüsse zu vergeben. Das Ziel sei es deshalb, verdeutlichte Kurze, mit dem Neubau in eine Sonderfinanzierung zu gelangen. Gleichzeitig hoffte das Naturtheater auf eine Zwei-Millionen-Förderung durch den Landkreis in den nächsten fünf Jahren. Kurze begründet es so: „Das Naturtheater verzeichnet ein Drittel Stadtbesucher, aber zwei Drittel Besucher aus der gesamten Region.“ Es handle sich also eindeutig um ein überregionales Theater. „Der Landrat bescheinigt uns immer, dass wir toll sind. Aber mit Worten allein ist es nicht getan“, so Kurze. Vielmehr sei es beschämend, dass der Landkreis gerade mal einen Zuschuss von 100 000 Euro in Aussicht gestellt habe.

Theater als Kerngeschäft

Eine Gaststätte ist zukünftig nicht mehr vorgesehen. „Unser Kerngeschäft ist der Theaterbetrieb“, sagt Kurze. Der Verein habe in der Vergangenheit durch die Verpachtung nichts verdient, außerdem sei es damals, als die „Waldesslust“ noch betrieben wurde, für den Theaterbetrieb störend gewesen, wenn dort eine laute Hochzeit stattfand. Einen kleinen Kiosk wird es auch im Neubau wieder geben, „das reicht aus“.