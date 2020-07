Am Sonntag, 19.Juli 2020 wäre es soweit gewesen – die Planie und der Stadtgarten wären mit Marktständen belegt und die Besucher und Besucherinnen würden sich zahlreich auf dem Gelände einfinden.

neigeschmeckt.Markt 2021 am 18. Juli

Auf Grund der aktuellen Coronaverordnung ist dies mit einer Besucherzahl über 500 Personen bis Ende Oktober allerdings nicht möglich. Karin Zäh und Gabriele Janz sehen bei der Größe des Marktes dies als nicht machbar an und müssen so den gewohnt großen Regionalmarkt absagen. Sie sehen aber positiv in die Zukunft und haben bereits für 2021 einen neuen Termin gesetzt. Am Sonntag, 18. Juli 2021 soll es dann wieder heißen: neigschmeckt.