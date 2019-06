Das Land Duloc zeichnet sich durch eine große Vielfalt aus. Neben den Menschen wohnen dort auch allerlei Fabelwesen – vom Pfefferkuchenmann über das Hässliche Entlein bis hin zu Pinocchio. Diese bunte Vielfalt gerät in Gefahr, als Lord Farquaad an die Macht kommt: Er lässt alle Fabelwesen als „Freaks“ in einen Sumpf umsiedeln und zwingt die Menschen in Einheitskleidung.

Ein Wahnsinn, dessen Uniformität durchaus Ähnlichkeit mit dem Sternenbanner der USA hat – was in Zeiten von Donald Trump sicher nur Zufall sein kann. Lord Farquaad jedenfalls hat die Rechnung ohne den Oger Shrek gemacht, der in besagtem Sumpf bisher in aller Seelenruhe gelebt hat – und der diesen nun verlassen muss, um seine ungebetenen Gäste wieder loszuwerden.

Naturtheater Reutlingen Das Musical „Shrek“ feiert Premiere Bilderstrecke öffnen

Das freilich erweist sich als keine leichte Aufgabe, auch wenn der Oger sich so leicht durch nichts erschrecken lässt. Denn auch Shrek hat einiges zu lernen, ehe auch ihm die Botschaft des etwas anderen Märchens klar wird: Jeder ist in seiner Einzigartigkeit wertvoll – und kann Selbstbewusst durchs Leben gehen. Und manche Prinzessin entpuppt sich in ihrer Schönheit überraschend anders als gedacht. „Das Äußere kann täuschen, Gefühle aber nie“, ist eine der positiven Botschaften des Märchens, das insgesamt 39 Akteure auf der Bühne vereint.