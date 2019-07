Heute um 19 Uhr wird die Ausstellung „Wunder der Tiefsee“ mit 50 Fotografien des preisgekrönten Naturfotografen Solvin Zankl im Reutlinger Naturkundemuseum eröffnet. Zu sehen sind bizarre und seltsam anmutende Geschöpfe, die kaum ein Mensch zuvor erblickt hat. Die Journalistin Maike Nicolai hat die Begleittexte zu den Fotos verfasst.

Zankl hat an Bord des Forschungsschiffs in einem speziell entwickelten Aquarium mit Wellengang und Extremtemperaturen insgesamt 50 Arten porträtiert. Seine Fotografien, die vom Einzeller bis zum hoch entwickelten Knochenfisch reichen, geben einen Einblick in die Schönheit und das Verhalten der Tiefseebewohner, die in einem Raum ständiger Finsternis, kaum Sauerstoff und Temperaturen um den Gefrierpunkt leben.

Und sie vermitteln, mit welch faszinierenden Wesen man den Planeten teilt. Die Ausstellung ist bis Sonntag, 20. Oktober, geöffnet.