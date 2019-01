Eningen Närrisch aus den Weinbergen

Eningen / Kathrin Kammerer

Der optimale Interviewtermin ist am frühen Freitagabend: Dann schlüpfen die Häbles-Wetzer aus Eningen sowieso in ihr Häs, denn meistens geht es in der Fasnets-Saison zum Wochenend-Auftakt auf einen Brauchtumsabend.

Mit Karin Kapitel (49) sowie Jürgen (68) und Daniel (38) Schäfer sitzen an diesem Abend gleich drei Gründungsmitglieder der Eninger Zunft am Tisch im Vereinsheim in der Ortsmitte. Auch Bettina Rall (43) ist fast seit dem Anfang dabei – und Max Brustgi (11) schon sein ganzes Leben. Denn wenn die Eltern Narren sind, dann steht die Chance für den Nachwuchs gut, mit der Geburt ebenfalls in den Verein einzutreten.

Viele junge Mitglieder

Momentan haben sie wieder viele junge Mitglieder im Verein, sagt Karin Kapitel. Sie ist zweite Vorsitzende bei den Häbles-Wetzern – und als wäre das nicht schon genug, auch Schriftführerin beim Reutlinger Männerverein. Zwei Mal war sie zudem Reutlinger Prinzessin. Was für den Außenstehenden wie „Fliegerlied“-Folter klingen mag, ist für Kapitel die närrische Erfüllung. „In meiner Brust schlagen zwei Herzen“, sagt sie. Mit ihrem Doppelengagement bringe sie den Reutlinger Karneval und die Schwäbisch-alemannisch geprägte Fasnet aus Eningen unter einen Hut.

Klar, manchmal bleibt der Haushalt im Januar und im Februar schon liegen, gibt ihre Freundin Bettina Rall mit einem Augenzwinkern zu. „Aber wer in der Zeit zu Besuch kommt, der weiß auch, auf was er sich einstellen muss.“ Das Häs der Eninger Narren ist komplett selbstgenäht: Die jagdgrüne Jacke und die braune Hose vom Häbles-Wetzer sind mit Weintrauben und Blättern aus Stoff geschmückt, der Schurz der Trauben-Rike ebenfalls. Die Gründungsmitglieder erinnern sich noch genau ans erste Jahr, als sie Abende lang zusammensaßen und die ersten Kleider in liebevoller Handarbeit entstanden.

Am Anfang wurden die Narren im Ort durchaus kritisch beäugt. „Wir mussten uns erst mal beweisen“, sagt Kapitel. Allmählich stieg dann die Mitgliederzahl: Rund 100 Aktive sind es aktuell, der Älteste ist Mitte 70, die Jüngsten sind gerade ein Jahr alt. „Ein Familienverein“, sagt Rall. Auch ihre Kinder (9 und 14) sind selbstverständlich Narren. In den Eninger Kindergärten leisten die Narren viel Vorarbeit. Am Schmotzigen verteilen sie insgesamt 1000 Brezeln, sie stellen sich den Kindern mit und ohne Maske vor. Damit werden Berührungsängste abgebaut – und im besten Fall neue Nachwuchsnarren gewonnen.

Ab Zwölf gibt es eine Maske

Mit zwölf Jahren können die Kinder eine Maske tragen, ab 14 müssen sie. Max Brustgi wird leider erst eine Woche nach Fasnetsende zwölf Jahre, sagt er. Heißt also, dass er nochmal eine Saison lang unmaskiert mitlaufen muss. Was ihn und seine jungen Mitstreiter aber keineswegs davon abhält, mit den jungen Mädchen am Straßenrand Schabernack zu treiben: Da werden beispielsweise gerne die Haargummis geklaut und Konfetti-Kanonen abgeschossen.

Aber der närrische Spaß hat auch klare Grenzen: Die Aggressivität rund um die Feten hat zugenommen, auch das Trinkverhalten hat sich verändert. „Schon vor Jahren hat ein Zuschauer einer Frau, die bei uns mitgelaufen ist, voll auf die Maske geschlagen“, erinnert sich Karin Kapitel. Bestimmte Gruppen am Straßenrand meide man schon aus Erfahrung, bestätigt Daniel Schäfer: „Solche Aktionen können einem die Fasnet kaputt machen.“

Aber der Spaß überwiege klar; besonders bei (in Narrenkreisen) legendären Umzügen, wie beispielsweise dem in Trochtelfingen. Oder bei gemeinsamen Fasnets-Feten mit der Narrenkapelle „d’Achalmer“. Die gibt es nämlich fast schon genau so lange wie die Narrenzunft. Und darüber sind die Narren glücklich, besonders, da die eigene Lumpen-Kapelle momentan nicht mehr spielfähig ist. Jürgen Schäfer spielt Bariton bei den Achalmern – er ist an der Fasnet also ebenfalls in doppelter Mission unterwegs. Und das, obwohl er vor 27 Jahren zunächst wenig ambitionierte Eintrittsgründe hatte: „Wie ich dazu gekommen bin? Mei’ Frau wollt’ halt in die Narrenzunft.“

So schön die Fasnet auch ist – irgendwann geht sie schließlich zu Ende. „Dann denkt man sich: Mist, ich muss wieder eine Jeanshose anziehen“, sagt Rall und lacht. Kapitel ergänzt: „Und man sieht das Chaos im Haushalt – und kann es beseitigen.“ Einziger Vorteil: Es wird kulinarisch wieder ein bisschen abwechslungsreicher. Von Roter Wurst, Pommes und Fleischkäs’-Wecken haben nämlich selbst hartgesottene Narren irgendwann genug.

Info Die Häbles-Wetzer veranstalten am Samstag, 2. Februar, einen großen Nachtumzug mit anschließender Fasnets-Party in Eningen.