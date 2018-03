Friedrich-Schiller-Gymnasium Nächtlicher Orientierungslauf fördert Gemeinschaft

Pfullingen / swp

Stillstand liegt den Schülern des FSG nicht. Das Soziale Netzwerk des Friedrich-Schiller-Gymnasiums bildet sich weiter. Mit viel Freude, Engagement und Kreativität haben sich Lehrer, Schulsozialarbeiter und 63 Schüler des Sozialen Netzwerks am Friedrich-Schiller-Gymnasium Pfullingen vom 13. bis 15. März in ihre Aus- und Fortbildung gestürzt, heißt es in einer Mitteilung des FSG.

Die Netzwerkler reisten dazu wieder in die Jugendherberge nach Erpfingen, um in ihren jeweiligen Gruppen wie Schulsanitäter, Mentoren, Schulbusbegleiter, Mediatoren und SMV Bewährtes zu üben, Bekanntes weiterzuentwickeln und Neues zu entdecken.

Gruppenübergreifend konnten sich die Teilnehmer noch in verschiedenen Workshops untereinander besser kennenlernen und in neue Themenwelten eintauchen. Diese Workshops wurden von den externen Experten Ekkehard Bader, Wilfried Lever, Tobias Wagner, Amelie Fietze, und Kerstin Herr geleitet, die sich mit viel Fachwissen und Engagement den zahlreichen Fragen der Teilnehmer stellten.

Mit Vergnügen dabei

Als gemeinschaftsförderndes Highlight der Fortbildung ist noch der nächtliche Orientierungslauf zu erwähnen, der allen großes Vergnügen bereitete, wie es von Seiten des FSG heißt.

Dem ganzen Sozialen Netzwerk wird diese Fortbildung noch lange in guter Erinnerung bleiben, waren sich die Teilnehmer einig.