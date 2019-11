Vor der Kommunalwahl sah man ihn fast jeden Samstag am Info-Stand der Freien Demokraten beim Spitalhof. Am Tag des offenen Denkmals informierte er im Garten des Heimatmuseums für den Altstadtfreundeskreis über Planungen zur Oberamteistraße. Auch in der Kulturnacht traf man ihn. Immer wieder. Jetzt ist Architekt Jürgen Robert Klein nicht mehr da. Er starb im Alter von 54 Jahren an den Folgen einer schweren Krankheit.

Betreute Projekte der Hochschule Reutlingen

Beruflich war der am 22. Juli 1965 geborene Absolvent der Fachhochschule Hamburg für das Tübinger Amt des Landesbetriebs Vermögen und Bau tätig. Dort betreute er vor allem Projekte der Hochschule Reutlingen. Ehrenamtlich betätigte er sich als Vize des Altstadt-Freundeskreises und im Netzwerk Kultur. Selbstverständlich zeigte er auch bei der Kampagne „Mut und Toleranz“ der Liga der Freien Wohlfahrtsverbände Flagge.

Politische Heimat war die FDP

Seine politische Heimat hatte Klein in der FDP. Der Stadtverband Reutlingen wählte ihn zwei Mal zum Vorsitzenden. Er bereitete für die Liberalen die Kommunalwahlen vor, auf deren Gemeinderatsliste er im Mai fast 4000 Stimmen erzielte. Obwohl ihm seine Krebserkrankung schwer zu schaffen machte, gab er die Hoffnung nie auf.

Durch Rückschläge ließ sich Klein nie aus dem Konzept bringen

Bei der Erfüllung seiner beruflichen und ehrenamtlichen Aktivitäten ließ er sich auch durch Rückschläge nie aus dem Konzept bringen. „Es ist keine Schande hinzufallen, aber es ist eine Schande liegenzubleiben“, zitierte er gern den ersten Bundespräsidenten Theodor Heuss. Sich in die Gesellschaft einzubringen war Jürgen Robert Klein eine Herzensaufgabe.