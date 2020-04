Am Mittwochnachmittag hatte das Verwaltungsgericht Sigmaringen entschieden, dass Läden mit einer Verkaufsfläche von mehr als 800 Quadratmeter öffnen dürfen, wenn sie ihre Verkaufsfläche verkleinern. Daraufhin hatte die Landesregierung ihre Richtlinie und Ausführungsbestimmungen angepasst.

Als erstes der großen Unternehmen in der Innenstadt öffnete am Donnerstag um 12 Uhr die Galerie Karstadt Kaufhof einen abgesperrten Bereich unter anderem mit Schuhen, Spielen und Unterwäsche. Die großen Bekleidungsgeschäfte wie Breuninger, Zinser oder C &A blieben gestern noch geschlossen.